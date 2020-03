«Je rêve d’une démocratisation de la danse»

Malgré le coronavirus, Les Printemps de Sévelin bourgeonnent. Onze productions essaimeront dès ce mardi au Théâtre Sévelin 36. Parmi elles, «If Only», de Thomas Hauert, s’inspire d’un morceau de John Cage, «Thirteen Harmonies», adaptation pour violon et clavier d’une grande partition, «Apartment House 1776».

En quoi l’univers musical de John Cage a-t-il inspiré ce spectacle?

Lorsque j’ai entendu le morceau «Apartment House 1776» pour la première fois, j’ai ressenti un malaise, une mélancolie, sans connaître l’histoire qu’il y avait derrière. John Cage a composé cette œuvre pour la célébration du bicentenaire de l’indépendance des États-Unis, mais il a voulu rappeler que l’histoire du pays n’était pas uniquement glorieuse. Il a écrit ce morceau en assemblant des pièces chorales de compositeurs coloniaux mais en a supprimé certaines notes. Il reste des harmonies, des motifs et des rythmes de l’époque, mais ces éléments qui manquent confèrent un sentiment d’étrangeté. Cette musique m’a touché, car elle fait écho à l’état dans lequel je me trouve en ce moment.

Quel est cet état de trouble qui vous habite?

Je suis en pleine crise de la cinquantaine. Ce morceau a réveillé une inquiétude à l’intérieur de moi. Les perspectives de fin du monde qui pourrait nous tomber dessus à cause de nos actions, la manière dont on se comporte avec les migrants, la façon dont on vit et on se juge, tout cela m’a fait remettre en question beaucoup de choses. C'est un peu bateau comme discours. Mais le thème de la pièce n’est pas l’urgence climatique ou la crise migratoire ni la colonisation, mais l’état de malaise et de mal-être dans lequel cela nous met.

C’est donc une pièce assez sombre?

Oui, elle est très différente des précédentes créations de la compagnie, dans lesquelles il y avait toujours une part d’humour, d’ironie. Dans «If Only», on se laisse envahir par cet état très sombre qui ôte toute envie de danser. Cette pièce est un objet très artificiel, elle met en œuvre un artifice théâtral qui parle d’un état émotionnel réel et concret.

Y a-t-il un espoir possible dans ce spectacle?

Pas vraiment un espoir, non, mais plutôt ce phénomène qui fait que la vie fait tout pour se maintenir, se perpétuer, se régénérer. La vie se propage d’une génération à l’autre, l’instinct de survie est très fort. Il y a une résilience innée en chacun de nous qui est indissociable de la vie, qui nous permet de continuer à rire et à nous réjouir.

Comment avez-vous écrit la chorégraphie d’«If Only»?

Je travaille depuis longtemps avec les danseurs qui interprètent la pièce avec moi. Nous avons un grand réservoir d’expériences et de savoir-faire. Nous créons de manière collective, communautaire. Je viens avec des points de départ, mais je suis très soucieux d’intégrer les idées de tout le monde. Finalement, les choses ne se passent jamais comme je l’imaginais au départ.

Quels sont vos modèles, vos influences?

Je pourrais en citer mille. Mais je résiste à citer deux ou trois chorégraphes, car je suis tout autant influencé par une foule d’autres choses. Une conversation avec un chauffeur de taxi ou le discours d’un homme politique à la télé peuvent avoir autant de poids que mes idoles chorégraphiques.

Quel regard portez-vous sur la danse contemporaine actuelle?

Le circuit de la danse – et de l’art contemporain en général – est assez hermétique. Une hiérarchie s’est construite et celle-ci exclut un bon nombre de gens. Or notre société a un rapport problématique à la physicalité, la sensualité et la sexualité. Je pense qu’il y a un réel potentiel dans la créativité du corps, que la danse serait un moyen d’entrer dans le monde d’une manière différente de ce que la culture occidentale, ancrée dans des idées judéo-chrétiennes, a bâti. Je rêve d’une démocratisation de la danse. Cet art du mouvement reste un moyen d’expression très marginal, sauf le samedi soir en boîte, le seul moment où les corps se lâchent.