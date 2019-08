«La Bâtie n’est déjà plus à moi, elle vous appartient»

Du Théâtre Saint-Gervais, où s’ouvre tout juste la billetterie physique de La Bâtie, la queue se tortille jusqu’au pont de la Coulouvrenière. On est lundi, la rentrée culturelle démarre officiellement jeudi, et plusieurs titres au programme affichent déjà complet au guichet électronique. On se fraie un chemin vers le bureau du directeur avec cette question au bout des lèvres: pareille affluence, avant même le début des festivités, est-elle forcément une bonne nouvelle? On la pose à Claude Ratzé.

«Qu’une programmation soit attractive est évidemment très rassurant pour l’organisateur, sourit l’intéressé. Après, je souhaite aussi que le bouche-à-oreille puisse fonctionner au jour le jour, je voudrais pouvoir compter sur une force spontanée, un désir palpable de la part des festivaliers. Par volonté ou par nécessité, il faut savoir que nos jauges sont souvent petites. Par ailleurs, les premiers spectacles à l’affiche drainent plus de monde que les suivants, et leurs premières davantage encore. Le phénomène pourrait ainsi s’épuiser: on ne parie pas sur un public.»

Vous entamez votre 2e édition en tant que timonier. Qu’est-ce qui change pour vous par rapport à l’an passé?

Ayant pris mes fonctions en novembre 2017, j’ai eu plus de temps pour préparer cette 2e édition. La première année, la transition s’est avérée plus sophistiquée que je ne l’avais prévu. Depuis, j’ai renouvelé mon équipe, j’ai pris mes marques, et pris possession du projet. J’ai clarifié mes intentions, qui sont aujourd’hui mieux comprises. J’ai aussi perdu un peu de naïveté dans mon sens de l’aventure. Cette programmation-ci me paraît plus posée que la précédente. Elle repose sur des éléments qui sont désormais acquis, comme sa dimension transfrontalière par exemple.

Dans l’édito du programme, vous promettez entre autres de l’audace. À quelles propositions pensez-vous?

C’est drôle, je trouve ma programmation plus audacieuse maintenant qu’elle est achevée que quand je la construisais. Je découvre qu’il faudra de l’audace à suivre certains des artistes, à aller en plein air, à s’embarquer pour de longues équipées. Mon affiche n’est pas provocatrice, mais ses articulations vont exiger l’engagement des spectateurs.

Plus que jamais, vous donnez rendez-vous aux Genevois hors de la ville, au fin fond des communes, en France voisine. À l’instar d’Antigel – que vous avez d’ailleurs cofondé?

Le succès d’Antigel fait certes envie! Mais nos conditions météo sont meilleures, vu nos dates! Je nous considère comme deux festivals complémentaires, la campagne n’est pas la chasse gardée d’Antigel. Je défends une Bâtie territoriale, en fantasmant sur le Grand Genève. Il se trouve que le public urbain est prêt à circuler, et que j’ai toujours aimé le véhiculer. Je veux le développer en me rendant là où les arts vivants ne vont pas habituellement. Tenter le public rural. Or on ne séduit pas la ruralité avec un texte de Novarina. Avec du Pagnol, oui. En deux mots, je préserve l’identité Bâtie en privilégiant les pièces de théâtre aux événements insolites.

Vous ajoutez le Grand Théâtre au réseau de vos partenaires. Qu’y gagnez-vous surtout?

Collaborer avec une institution telle que le Grand Théâtre est passionnant. Les budgets du Grand Théâtre sont sans commune mesure avec les nôtres. Aussi nous ne coproduisons pas l’opéra «Einstein on the Beach», nous l’accueillons seulement. En revanche, nous profitons de la programmation de Philip Glass pour produire en parallèle son opéra de chambre moins connu, «Dans la Colonie pénitentiaire». À partir de là, je peux enrichir la part de théâtre musical au sein de La Bâtie, en invitant entre autres le «Narcisse et Écho» du Berlinois David Marton. Nos deux institutions expérimentent ce nouveau partenariat. Nous appelons de nos vœux que la collaboration perdure, que nos publics se mélangent dans une forme de transversalité. L’essentiel, pour moi, est d’avoir une Bâtie construite par beaucoup de mains, mais qui fasse œuvre de proposition plus que d’opportunité. Notre cohérence, on la doit aux choix réalisés par quelques individus. Ces choix relèvent parfois de l’intuition, mais ils garantissent la résonance du programme.

Le spectacle tant attendu du Libanais Wajdi Mouawad fait l’objet d’une lettre ouverte du collectif propalestinien BDS, qui lui reproche d’avoir été financé par Israël. Qu’en dites-vous?

Je n’ai pas réagi à cette lettre. Je trouve légitimes les positions de BDS. Mais ses membres auraient dû mieux se renseigner. Le soutien, minime, a servi à payer les voyages des artistes lors de la création. Deux ans après, il n’y a plus même de raison de le mentionner.

Quels aspects de la grille musicale réalisée par Neil Galuba mettriez-vous en avant?

J’entends beaucoup de commentaires au sujet de notre section musicale. Neil Galuba reste très attaché à la programmation historique de La Bâtie, en invitant notamment plusieurs artistes locaux (le rappeur Chien bleu, le trio Pilot on Mars…). La Bâtie doit veiller à ce que la musique entre dans un maillage du festival, sans le traverser inopinément. On ne veut pas d’une programmation complètement autonome et coupée du reste. Je n’envisage aucunement de supprimer la musique de La Bâtie. Mais je tiens à résister un peu contre le marché de la musique, dont l’offre est pléthorique durant l’été. J’appelle le public à s’intéresser à la musique telle qu’elle existe au sein de notre programmation, mêlée à la danse et au théâtre. Chez Yoann Bourgeois, chez Baro d’Evel, chez Nora Chipaumire. Je ne veux pas non plus devenir le volet d’été d’Antigel, avec sa forte identité musicale. Et notre principal subventionneur étant la Ville, qui programme tout l’été des concerts, il nous faut définir une position claire et spécifique au festival de la rentrée.

De quoi vous réjouissez-vous à titre personnel durant les 17 jours à venir?

Je me réjouis que ça commence. Je me réjouis de cette vaste traversée, qui va me permettre de découvrir des créations. Je me réjouis du restaurant central, Les Franges. Je me réjouis d’éprouver les spectacles avec les spectateurs, de voir où naîtra l’indifférence, l’engouement, le débat, le plaisir, l’agacement. Le festival n’est déjà plus à moi. Il m’échappe.