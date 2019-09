La carrière de St-Triphon, théâtre d’une fable écolo

Le Karl’s kühne Gassenschau avait-il pressenti la vague verte? La dernière création de la célèbre troupe zurichoise s’empare de préoccupations brûlantes: quel avenir pour notre planète en proie à la pollution massive et au dérèglement climatique? «Nous avons choisi de créer un spectacle sur l’écologie quatre ans avant le phénomène Greta Thunberg, sourit Paul Weilenmann, codirecteur artistique du KKG. Mais cette thématique n’est pas nouvelle, nous l’avions d’ailleurs en tête depuis longtemps.»

Fable écolo créée en 2016 à Winterthour, «Sektor 1» prendra vie en français à partir de mai 2020 dans la carrière des Andonces, à Saint-Triphon, cinq ans après «FABRIKK». Comme toujours, le show s’habille d’effets visuels spectaculaires, déploie ses fabuleuses machines dans un décor grandiose. Au pied des falaises de Saint-Triphon, un énorme trou a déjà été creusé. Près de 100'000 litres d’eau y seront stockés. «Il est difficile de se renouveler à chaque fois, nous devons sans cesse nous réinventer. Dans ce spectacle, on a donc choisi de faire sortir les effets du sol», dévoile Paul Weilenmann. Mais chut, assez spoilé…

Photo: Regina Jaeger

Déchets en orbite

Le pitch? Dans un futur plus ou moins proche, l’humanité a résolu le problème du traitement des ordures: les déchets sont envoyés en orbite. Simple et efficace. Seulement voilà, les humains peinent à se défaire de leurs vieilles passions, de leur nature encline à malmener leur planète. Ces hommes et femmes de demain sont donc soumis à des règles de vie très strictes, et répartis dans différents secteurs. Les bons éléments sont récompensés d’une journée de délassement dans le très convoité Sektor 1. Une oasis de liberté où ils peuvent s’adonner aux activités habituellement prohibées. Les autres, ceux qui ont enfreint les règles, sont de corvée, le soir, pour nettoyer les lieux.

Le comédien Karim Slama se glissera dans la peau de Rony, l’un de ces personnages réfractaires à la discipline. Il le décrit comme «une frappe au cœur tendre, qui a un goût prononcé pour tout ce qui est explosif…» On l’imagine déjà se faufiler entre les effets pyrotechniques de cette fresque utopique, dont il signe l’adaptation en français. «C’est un concentré de tout ce que j’aime: du gros spectacle avec des effets imposants, mais aussi du cirque et des arts de la rue. C’est énorme comme entreprise, et en même temps il y a une humanité hallucinante. La troupe a cette humilité qui, à mon avis, est la recette de son succès.»

Autre Romande de l’étape, Khany Hamdaoui reprendra le rôle de Madame Ida, qu’elle campait déjà dans «SILO 8» en 2010. «C’est une personne très gentille, un peu naïve, qui a plutôt tendance à subir les choses. Ce jour-là, elle fait partie des gens qui ont le droit d’aller au Sektor 1, dévoile la comédienne et directrice du TMR à Montreux. Petit à petit, on va comprendre que cette machinerie bien huilée peut capoter un peu.»

Photo: Ernesto Graf

Créer des images

L’histoire, née de l’imagination de Brigitt Magg, codirectrice artistique, a mis longtemps à éclore. Paul Weilenmann raconte: «Au départ, on s’est dit que l’écologie était un thème trop lourd.» Jusqu’au déclic. «Un jour, j’ai ouvert le journal, allumé la télé, et j’ai été confronté à l’accumulation de tous ces problèmes partout dans le monde. La pollution, les déchets nucléaires, etc. J’ai ressenti un ras-le-bol, puis je me suis dit: «Allez, je prends le courage de regarder tout ce qui se passe.» Les fondations du spectacle sont posées. Reste à créer des images. «On a choisi de partir des ordures. Brigitt (ndlr: Maag) a inventé l’histoire, et les éléments visuels ont émergé peu à peu.»

Le show a beau être grandiose, populaire, pas intello pour deux sous, il invite à la réflexion. «Nous souhaitions montrer cette ambivalence entre la nature des êtres humains et la nécessité de sauver le monde, explique Paul Weilenmann. Si l’on ne trouve pas d’équilibre entre les deux, c’est simple, on disparaît.»