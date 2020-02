La fin d’une grande époque pour les clubs de nuits berlinois

Le Berlin bohème, c’était hier. Elle n’est plus la ville qu’elle avait été dans les années 90 lorsque les terrains vagues et les usines désaffectés du centre offraient des espaces de liberté comme nulle part ailleurs en Europe. La culture underground, qui fait encore la réputation de la ville, s’efface inexorablement avec l’augmentation des loyers. Plus de 300 ateliers d’artistes ferment chaque année et avec eux les clubs de nuit qui sont soumis à un énorme défi: répondre à la spéculation immobilière et au tourisme de masse en trouvant de nouveaux endroits qui soient abordables financièrement.

Un combat de David contre Goliath. Jusqu’au début des années 2000, les clubs trouvaient encore de nouveaux espaces lorsque leurs contrats de location arrivaient à expiration. «Aujourd’hui, il n’y a plus de place. Ce n’est plus finançable», déplore Lukas Drevenstedt, président de l’association des clubs berlinois (Club Commission) qui regroupe 280 membres. «Il faut se battre pour le maintien des clubs là où ils sont», ajoute-t-il.

Les adresses légendaires, comme le Cookies, le Tresor ou l’E-Werk, ont fermé. Ils ont été remplacés par les hôtels, les banques et les bureaux. On craint la mort du Sage, qui héberge le célèbre club d’échangisme KitKatClub. La lettre de résiliation du contrat est sur la table depuis plusieurs mois. «Il est important que des endroits comme le nôtre soient préservés, qu’on ne construise pas seulement des galeries commerciales, sinon les touristes se demanderont un jour si cela vaut encore la peine de venir à Berlin», s’indigne Sascha Dieselkamp, le gérant. «Nous offrons un espace de liberté qui n’existe nulle part ailleurs», ajoute-t-il.

Fin janvier, le monde de la nuit a été sous le choc en apprenant la fermeture du Griessmuehle (Moulin à semoule), un club techno installé dans une usine désaffectée. Plus de 30 000 personnes ont signé une pétition contre sa fermeture. Mais rien n’y a fait. Ce club, lui aussi, devra trouver un nouvel emplacement, s’il en reste encore de libres! Les terrains vagues valent aujourd’hui des millions sur le marché.

Soutien politique

Les clubs ont les responsables politiques de leur côté. La vie de la nuit rapporte beaucoup d’argent et constitue – encore – une carte de visite pour la capitale. Même les conservateurs qui dénigraient encore ces «lieux de débauche» dans les années 90 sont favorables à la protection de la faune nocturne. «Cette culture des clubs de nuit mérite d’être protégée. Ces lieux de rencontre ont des fonctions socioculturelles importantes», estime Christian Goiny, porte-parole des chrétiens-démocrates (CDU) au parlement de Berlin.

Les clubs de nuit constituent une «industrie lourde» pour Berlin qui rapporte chaque année 170 millions d’euros. «La nuit a une fonction très importante pour l’économie berlinoise. Les touristes ne viennent pas ici pour aller à la plage mais pour faire la fête», rappelle Lutz Leichsenring, le porte-parole de la Club Commission. Cette activité de la nuit qui emploie 9 000 personnes rapporte indirectement 1,5 milliard d’euros (hôtels, gastronomie, taxis, etc.), selon lui.

Certains élus sont même favorables à l’inscription des clubs à l’inventaire du patrimoine de la ville. Le Sénat a débloqué plus d’un million d’euros pour un programme d’insonorisation des clubs.

Quant aux «survivants» du «mythe» de la nuit des années 90, ils se battent pour leur survie, comme le légendaire Berghain, temple du Berlin underground, victime d’une fréquentation touristique qui approche les 50%. Avec cette clientèle, les boîtes cherchent le moyen d’éviter la normalisation ou de connaître le sort de Barcelone ou d’Amsterdam. «Nous défendons notre image de marque avec une programmation musicale de qualité. Notre objectif n’est surtout pas la maximisation des profits», insiste Lutz Leichsenring. Plus 70 000 concerts ou performances sont organisés chaque année dans les clubs pour leur donner une touche «qualité».

D’où l’idée de Katalin Gennburg, députée au parlement de Berlin pour la gauche radicale (Die Linke), de suspendre les dépenses en marketing touristique de la ville. Berlin est déjà devenu la plus grande destination touristique d’Europe après Londres et Paris avec un million de visiteurs par mois. Elle propose de supprimer les 14 millions dépensés chaque année pour vendre Berlin à l’étranger et de les reverser aux clubs.

Mais les interlocuteurs des clubs ne sont pas les politiques mais les promoteurs immobiliers. Et de ce côté, le dialogue reste difficile.