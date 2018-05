Le Lausanne Shakespeare Festival, pour populariser les œuvres du grand Will

Lire et proposer Shakespeare autrement, tel est le mot d’ordre du Lausanne Shakespeare Festival. Avec douze représentations (gratuites pour la plupart), cette troisième édition élargie promet de belles surprises. À travers des performances hors des codes du théâtre traditionnel, des ateliers, diverses activités de rue et des pièces interactives, le festival entend faire connaître à des spectateurs novices différentes œuvres du célèbre poète anglais, et participer à un éveil culturel.

«Nous désirons rassembler des publics très différents socialement et linguistiquement parlant» souligne Raphael Meyer, responsable de la communication au Lausanne Shakespeare Festival. En proposant des productions de différents genres, l’idée première est donc de démocratiser des œuvres souvent jugées comme élitistes, alors qu’initialement Shakespeare est un dramaturge foncièrement populaire. «À l’époque, durant les représentations, les gens buvaient, riaient, mangeaient. Avec ce festival, nous tenons à lui rendre cette identité.»

Dans cette idée, Isabelle Bonillo, qui présentera «Une tempête de 1 h 12» à deux reprises le 3 juin, tenait à remettre au goût du jour une problématique susceptible d’intéresser les gens de notre siècle: la vengeance et l’héritage. Sur la base de la magistrale œuvre «La tempête», la comédienne explique: «Par sa forme, on s’empare de la patte, de l’écriture de Shakespeare. Mais on en fait un récit qui est le nôtre.» En s’appuyant sur des vidéos et sur une interaction constante avec le public (qui devient lui-même acteur de la pièce), «c’est le temps présent qui est mis en exergue. Le ici et le maintenant. L’art vivant est essentiel pour raconter une histoire et renouer le lien social.»

Cette année, les festivaliers pourront notamment — c’est une nouveauté — découvrir une pièce en allemand (sous-titrée en français) «Shakespeare zwischen den Zeilen», proposées par des étudiants du département de théâtre de la Haute École des Arts de Berne. Les enfants ne seront pas en reste avec l’adaptation de Roméo et Juliette, en plein air, par la Cie Les Évadés. Enfin, une autre œuvre majeure sera jouée par des étudiants de l’Université de Lausanne «The Tragedy of Hamlet», revisitée et mise en scène par Florence Rivero, directrice artistique du festival.

