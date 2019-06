Le flamenco irise Renens

Lorsque les frère et sœur Antonio et Sylvia Perujo avancent sur scène, lentement, la tension est palpable. Puis les jeux de regards s’enrichissent de mouvements rapides; des frappes au sol apparaissent comme un dialogue enflammé, se mêlant aux palmas – ou claquements de mains –, qui finissent d’emporter le rythme vers davantage de fulgurance. Entre deux phrases, plus un bruit. Mais l’atmosphère reste électrique. Et la musique fait son apparition, laissant les corps se fondre en elle. Le flamenco, c’est un tout.

Une passion et un travail acharné aussi, qui se perçoivent dès les premières secondes de «A Bailar», nouvelle création du duo présentée en première samedi soir à la salle de spectacle de Renens, lors de la 9e édition de l’unique Feria Flamenca en Suisse. Une chorégraphie qui reflète un riche parcours dans la finesse de la danse andalouse, apprise dans les meilleures classes à Séville, aux côtés de stars comme Maria Morena, Eduardo Guerrero ou Mercedes Ruiz. Sous le regard d’un père et mentor disparu bien trop vite. «Il nous disait toujours qu’il fallait côtoyer les plus grands, que c’était la meilleure façon de s’améliorer et de réaliser nos rêves», explique Sylvia. Le début de «A Bailar» se fera à deux sur un lent morceau de Córdoba, qui allie lenteur et mystère, permettant d’entrer en communion. Sans transition la danse Siguirilla imposera ensuite son tempo, avec plus de violence et de colère. Avant de laisser apparaître Sylvia seule sur scène, munie de sa robe à traîne avec un châle, interprétant les joyeux mouvements de l’Alegría. À son tour Antonio incarnera un acte plus sombre, transmettant l’angoisse des mineurs et de leurs femmes, dans l’attente.

La Feria Flamenca, fondée et pilotée par les deux complices, habitera aussi d’autres lieux dès vendredi, pendant trois jours. Avec un samedi totalement gratuit dont les festivités débuteront dès 11h sur la place du Marché, à Renens, avec une animation surprise qui se prolongera à la terrasse d’El Chiringuito, à Lausanne. Dès 19h, à la salle de spectacle de Renens, une scène ouverte accueillera tous les artistes des écoles aux alentours, marquant un bel esprit d’ouverture. En prime, un concert de flamenco pop madrilène du groupe Tributo a Ketama. Dimanche sera placé sous le signe du partage avec un atelier de tatouages temporaire et l’élection des Mini-Miss, sans oublier les traditionnelles tapas et la paella. (24 heures)