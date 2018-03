Le soutien aux arts de la scène promet des pépites

Décidément, ils sont partout et on s’en réjouit. Habilement barrés, diablement percutants, les hurluberlus de la 2b Company menés par le truculent François Gremaud sèment des pépites scéniques aussi intelligentes que loufoques (dont la fameuse Conférence des choses) sur les scènes romandes et même au-delà. On se réjouit, donc, du soutien que le Canton et la Ville de Lausanne leur octroient sur trois ans, sous forme de convention à durée déterminée.

Qui d’autre, dans ce microcosme foisonnant des arts de la scène, jouira de ces mannes tant convoitées (1,75 million en tout pour l’État de Vaud, un peu plus de 1 million pour la Ville de Lausanne)? Un nom tape à l’oeil: Massimo Furlan. Parce que ses créations surprennent par leur audace autant que par leur acuité à creuser des problématiques sociétales, on attend avec impatience ses nouvelles trouvailles scéniques, avec sa Cie Numero23Prod, qui repart pour trois ans avec une nouvelle convention tripartite (Canton, Ville et Pro Helvetia). Nouvelle ronde de trente-six mois, aussi, pour les danseurs de la Cie Linga, en résidence à L’Octogone de Pully depuis 1993 (convention cantonale et soutien communal à la création de la part de Lausanne et de Pully).

On gardera à l’œil les pérégrinations artistiques des deux autres compagnies nouvellement affichées au tableau des conventions cantonales de trois ans: la Cie Utilité Publique et la Cie La Bocca della Luna. La première déploiera ses chorégraphies électrisantes, la seconde continuera de ravir par son univers ludique mâtiné de rêverie.

La palme de la jeune pousse qui grimpe revient à Tomas Gonzalez, qui décroche la bourse de compagnonnage théâtral. On l’a applaudi en mère protectrice dans Home-Made de Magali Tosato ou en médecin dévoué dans Ivanov mis en scène par Emilie Charriot. En 2016, son spectacle O.V.N.I, création collective née à l’Oriental-Vevey, faisait fureur. Le Lausannois sera en compagnonnage avec la Cie Yan Duyvendak, puis en stage avec l’International Institut of Political Murder de Milo Rau. Prometteur.

Subventions cantonales

Bourse de compagnonnage théâtral conjointe avec la Ville de Lausanne

Madame Isis Fahmy, bourse de compagnonnage 2017-2019, 2e année

Monsieur Tomas Gonzales, bourse de compagnonnage 2018-2020, 1ère année



Conventions à durée déterminée

Compagnie Linga, avec les communes de Lausanne et de Pully, 1ère année

Compagnie Numero23Prod, avec la commune de Lausanne et la Fondation Pro Helvetia 1ère année

2b Compagny, avec la commune de Lausanne, 1ère année

Cie Voyages extraordinaires, 2e année

Compagnie Générale de Théâtre, 3e année

Compagnie Utilité Publique, 1ère année

Compagnie La Bocca della Luna, 1ère année

Association Arts Mouvementés, 2e année

Compagnie Delgado Fuchs, 2e année

Compagnie Prototype Status, avec la commune de Vevey, 3e année



Aides ponctuelles

Compagnie Un Air de Rien

Compagnie Marin

Compagnie de nuit comme de jour

Compagnie Voix Publique

MG-Compagnie

Compagnie Le Milan Noir

Association Alchimie

Compagnie Nuna

Association Compagny Idem

Compagnie Pied de Biche

Compagnie T-âtre

Compagnie Coût du Lapin

Compagnie Anne Vouilloz

Compagnie Bilbao Théâtre

Compagnie Alterego

Compagnie SNAUT

NoName Compagny

Association Plus

Compagnie Karim Slama

Association Ex’Torsions



Subventions de la Ville de Lausanne

Une convention de subventionnement de durée déterminée Ville de Lausanne et Canton de Vaud

2b Company



Les 28 compagnies suivantes bénéficieront d'une aide à la création

Cie de Nuit comme de jour

Cie La Bocca della Luna

Cie Alexandre Doublet

Cie Pied de Biche

Cie Voix Publique

Cie Utilité Publique

Cie Générale de Théâtre

Cie Interlope

Cie Cisco Aznar

Cie Le Cabinet des Curiositésv Cie Snaut

Cie Théâtre Claque

Cie Nuna

Cie L’Orange Bleue

Cie Krassen Krastev

Cie Théâtre Actif

Cie du Milan Noir

Cie La Section Lopez

Cie Krükrew

Cie LaScam

Cie Mikro-Kit

Cie Claire Dessimoz

Cie Karim Slama

Cie Ostinato

Cie Le Cabinet Créatif

Cie Lausanne-Impro

Cie Les Bernardes



