Les corps hybrides des Urbaines

En 22 éditions, les Urbaines en ont vu passer des vertes et des pas mûres. Rien que de très logique puisque le festival lausannois, qui s’apprête à ouvrir un 23e chapitre ce vendredi, se focalise sur les jeunes pousses de la création que ce soit dans les domaines des arts vivants, de la performance, des arts visuels ou de la musique.

Ses deux programmateurs en chef depuis 2017, Ysaline Rochat et Samuel Antoine, travaillent activement à décloisonner les genres, à les superposer et à les croiser. Quoi de plus normal à l’heure de la «gender» fluidité et des identités non binaires, revendications que portent aussi les artistes de l’édition 2019, au total 45 créateurs ou collectifs.

Les Urbaines ne sont pas La Fête du Slip, autre événement lausannois plus directement concerné par ces questions sexuelles, mais le festival ne se veut pas moins inclusif. Cela donne des formulations parfois alambiquées comme «Nombreu.se.x.s sont également celleux qui cherchent à résister à la récupération mercantile» (dans leur éditorial). Mais au moins tout le monde s’y retrouve.

L’inclusivité ne se retrouve pas seulement dans les questions identitaires mais touche aussi aux croisements artistiques que défend la manifestation. Des lieux d’exposition accueillent des concerts, des clubs servent à présenter des performances et les artistes eux-mêmes se situent parfois sur des zones de contact entre plusieurs disciplines.

Selon les programmateurs, l’émergence de nouvelles formes s’accompagne forcément d’une tendance à l’hybridation, d’autant plus qu’ils (ielles?) repèrent une tendance actuelle à la récupération. «La nouveauté consiste le plus souvent à reconfigurer de manière inédite des matériaux ou des codes existants.» SAMO (Same Old Shit) comme le graffait Jean-Michel Basquiat sur les rames de métro new-yorkais.

Grandes et petites formes

Tout doit changer pour que rien ne change? Le public, invité à se perdre dans cette profuse armada de propositions sera seul juge face aux «partitions répétitives, sensuelles et éprouvantes» d’Ellen Furey et Malik Nashad Sharp, la «pièce sonore acousmatique» de Modulaw, la performance «volontairement ou involontairement confuse» de Ndayé Kouagoua ou encore le «répertoire de gestes dansés issu d’une partition baroque créée sous Louis XIV» de Cassie Augusta Jørgensen.

Où nous mèneront ces renouvellements forcenés des formes? Probablement dans le futur, mais, plus prosaïquement aussi, dans l’espace de la région lausannoise puisque les Urbaines ne se contentent pas de métamorphoser le paysage artistique. Elles explorent aussi à chacune de leurs éditions de nouveaux lieux. Rendez-vous cette année dans les halles nord de Beaulieu et dans la chapelle de Chavannes.