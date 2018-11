Monsieur Croche inspire la musique contemporaine

«Les musiciens n’écoutent que la musique écrite par des mains adroites; jamais celle qui est inscrite dans la nature. Voir le jour se lever est plus utile que d’entendre la «Symphonie Pastorale».» Les propos de Monsieur Croche, alias Claude Debussy, quand il écrivait des chroniques musicales dans la «Revue blanche», prennent toujours le contre-pied des conventions, dans un langage subjectif, sarcastique et imagé. Ce personnage «anti-dilettante» (c’est ainsi qu’il se présentait) permettait à Debussy de faire passer par la fiction ses idées progressistes.

Le quatuor To hot to hoot s’empare de Monsieur Croche sous une forme inédite qui mélange théâtre, conférence et performance musicale, sans une seule note de Debussy. «Monsieur Croche disait qu’il faut vivre avec son temps, qu’il faut sans cesse chercher de nouvelles choses, indique Julien Mégroz, percussionniste et comédien. On n’allait donc pas mettre du Debussy, mort il y a 100 ans!»

Dans «Nuit blanche avec Monsieur Croche», Julien Mégroz joue le rôle d’un compositeur d’aujourd’hui, en panne d’inspiration, qui reçoit la visite de Monsieur Croche venu lui prodiguer ses conseils. «Si certaines idées, notamment sur la manière de faire un concert, n’ont pas vieilli, d’autres sont dépassées et nous nous amusons de ces anachronismes.»

Pour la pièce écrite et mise en musique par le compositeur Nicolas von Ritter-Zahony et la metteure en scène Pascale Güdel, Julien Mégroz interprète les deux personnages tout en jouant avec ses comparses, Kevin Juillerat, saxophone, Estelle Costanzo, harpe, et Stefanie Mirwald, accordéon. Monsieur Croche pousse l’artiste à ne pas suivre les traditions et les modes: «Selon lui, si on est convaincu, on doit tracer sa voie, même si ça ne plaît pas, insiste Julien Mégroz. La forme du spectacle reflète finalement ce que Monsieur Croche conseille de faire.»

Lausanne, Maison de quartier de Chailly

Je 14, ve 16 (20 h), sa 17 (19 h), di 18 (17 h)

Rens.: 079 454 07 24



Vevey, Oriental

Me 21, je 22, ve 23 (20 h), sa 24 (19 h), di 25 (17 h 30)

Rens.: 021 925 35 90

www.ththquartet.ch

(24 heures)