Notre sélection de spectacles sur la Toile

THÉÂTRE

2bCompany

Le metteur en scène François Gremaud ouvra l'accès à sa succulente «Conférence des choses» - défendue par le comédien Pierre Mifsud déjà plus de 260 fois à travers l’Europe -, via le site 2bcompany.ch. En version intégrale (plus de huit heures) ou en chapitres thématiques. «Cette expérience de théâtre la maison ne sera jamais comparable à un spectacle vécu dans une vraie salle, mais ce spectacle parle à toutes les générations, et c’est l’occasion de partager un peu de joie dans cette période morose», confie Michaël Monney, codirecteur de la compagnie lausannoise. Leur «Phèdre», salué au dernier festival d'Avignon est, quant à lui, accessible sur le site de France Télévisions.

Le Théâtre du Soleil

Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil invitent les férus de théâtre à (re)découvrir certains de leurs chefs-d’œuvre depuis leur canapé. Des pièces mythiques telles que «Les naufragés du fol espoir», «1789», «Le dernier caravansérail» ou le film «Molière ou la vie d’un honnête homme» sont disponibles en ligne gratuitement. D’autres archives de la célèbre troupe française figurent aussi sur le site vimeo.com. On y trouve, pêle-mêle, des entretiens avec Ariane Mnouchkine, des extraits d’autres spectacles ou de documentaires, ou encore des fragments de répétitions. L’occasion de se plonger dans la légende de la célèbre compagnie de théâtre fondée en 1964 et nichée à La Cartoucherie, au cœur du bois de Vincennes, à Paris. (nr)

Grippe aviaire au théâtre

Le Théâtre Saint-Gervais, à Genève, diffuse un spectacle de circonstance: «En attendant la grippe aviaire (fin de la société de consolation)», écrit et mis en scène par Antoine Jaccoud et interprété par Françoise Boillat, Jean-Luc Borgeat et Pierre-Isaïe Duc. L’histoire? En pleine épidémie de grippe aviaire, un couple de Romands se retrouve en quarantaine. Une pièce farcie d’humour… contagieux, à voir en ligne jusqu’au 2 avril. (nr)

Vidygital

Alors que le théâtre au bord du lac est fermé, les équipes de Vidy, rejointes par les artistes qu'elles accompagnent, se mobilisent pour partager leurs ressources, issues des archives ou créées pour l’occasion. Sur la une du site internet du théâtre et chaque semaine une sélection de captations de spectacles, des entretiens inédits, podcasts à écouter tirés des rencontres et conférences passées, choix de liens et brèves sur des ressources à découvrir ailleurs sur le web…

DANSE

Sévelin36 en ligne

Pour garder le lien avec son public, le Théâtre Sévelin36 a lancé «Hit Parade». Chaque jour sur Facebook, l’institution lausannoise invite un ami, chorégraphe, artiste, ou son public à proposer une vidéo de danse, un court métrage, un extrait de film, commenté. Après les propositions de Clara Delorme et de Baptiste Cazaux, artistes associés au théâtre, c’est le directeur artistique et chorégraphe Philippe Saire qui a sélectionné, hier, «Les Indes galantes» de Clément Cogitore, parce que «la puissance du Krump parvient à s’allier magnifiquement à la musique de Rameau, et que c’est une danse qui rassemble et partage». (gco)

ANNUAIRE

Vitrine romande

La nouvelle plateforme virtuelle #culturacasa regroupe dès aujourd’hui les initiatives des institutions culturelles et artistes romands pour rester en contact avec leur public. Cette vitrine est lancée par la Ville de Lausanne, qui voulait créer un portail réunissant les multiples démarches proposées sur les réseaux sociaux, sites internet, médias et autres supports numériques depuis le début de la crise du coronavirus. Spectacles, concerts, arts visuels, littérature, entretiens: tous les formats s’invitent dans les salons. (fb)