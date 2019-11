On rit à se damner avec «La nouvelle Revue de Lausanne»

Diable! Les ouailles de «La nouvelle Revue de Lausanne» rient à se damner sur les bancs d’une église. Après la première cuvée enivrante de l’an dernier à Boulimie, Blaise Bersinger et ses acolytes (Florence Annoni, Aude Gilliéron, Laura Guerrero, Joseph Gorgoni et Simon Romang) font leur show jusqu’au 15 décembre à l’Espace culturel des Terreaux, ancien lieu de culte mué en salle de spectacle. Désopilants, les six comédiens astiquent l’année écoulée avec un humour absurde, mordant, bougrement railleur. D’ailleurs, ce journal en prend pour son grade dans le premier sketch: Géraldine Maraîcher, journaliste à «24heures» (Florence Annoni), prépare un énième papier sur la Fête des Vignerons. Toujours enjouée après avoir pondu plus de 2600 articles sur la FeVi, elle interviewe un figurant déguisé en grappe de raisin (Blaise Bersinger) particulièrement friand de jeux de mots à deux balles du style «Je veille au grain». Plus c’est nul, plus on rit.

Auréolée d’un ton délicieusement badin, la Revue décape par son peps, son écriture caustique et rythmée, ses piques croustillantes et ses personnages rocambolesques. Ainsi Jacques Dubochet, en Birkenstock, brandit sa pancarte «Sauvons les fougères» à la Grève du climat, le guet de la cathédrale, dérangé par les installateurs d’une antenne 5G, annonce l’heure avec neuf minutes de retard, et la guide du Pôle muséal pète un plomb face à ces visiteurs qui, décidément, n’y comprennent rien. Sans oublier Marie-Thérèse Porchet, qui suggère de rebaptiser la place de la Riponne, on vous laisse deviner par quel nom… Les parties musicales sont d’autant plus savoureuses qu’elles sont interprétées avec maestria: Tina Turner rugit qu’elle est «Une nouvelle Helvète» sur l’air de «Simply the Best» et Greta Thunberg revisite «Sous le vent» de Céline Dion et Garou sur son bateau à voile. Bref, comme le sextet le chante à la fin du show, c’est la «monstre ambiance».

Lausanne, Espace des Terreaux

Jusqu’au 15 déc.

Rens. 021 320 00 46

www.terreaux.org