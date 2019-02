Place nette pour le Pavillon de la danse

L’excitation se lit dans le regard acier d’Anne Davier. Depuis douze ans qu’elle coordonne le projet du Pavillon, l’actuelle directrice de l’Association pour la danse contemporaine (ADC), 50 ans, a de quoi exulter. D’ici quelques jours, le radier sera posé, qui soutiendra la première infrastructure genevoise exclusivement dévolue à l’art chorégraphique. Tout autour, la place Sturm sera réaménagée. «Dès 2007, il a fallu militer, insister, suite à l’échec de notre ambition pour une Maison de la danse (lire encadré). Main dans la main avec la Ville, l’organisme a été porteur, moteur, et sera bientôt utilisateur du projet», rappelle-t-elle, avant d’entrer dans le détail d’une genèse au long cours.

1. Descriptif du bâtiment

Moins «mammouth» que la version rêvée d’une Maison, le Pavillon a été conçu pour supporter le nomadisme. Dépourvu de volume au sous-sol, mais doté de deux étages et d’une mezzanine, il présente une dimension totale de 51 mètres de long, 19 de large et 11 de haut. Entre ses murs, il comprendra une salle de spectacle – avec espace de jeu et gradin modulable – pour une jauge de 220 places assises. Un équipement technique optimal, un plancher spécifiquement conçu pour la danse sont minutieusement prévus. Son foyer généreux, y compris un bar permettant la petite restauration, abritera une installation «lumino-cinétique» signée Rudy Decelière, lauréat du concours du Fonds municipal d’art contemporain. Des dépôts et un atelier techniques s’ouvriront à l’arrière sur le quai de livraison. Au bureau en open space, à l’étage, il faudra ajouter l’espace loges (avec coin repos), ainsi qu’une salle mixte destinée aux activités de médiation, aux réunions et à l’échauffement des danseurs – sachant que l’ADC conservera ses trois studios de répétition à la Maison des arts du Grütli. Sans oublier le très essentiel Centre de documentation, qui offrira à tout un chacun la possibilité de consulter, et même d’emprunter, pas moins de 800 livres, 600 vidéos, des revues, dont l’endurant «Journal de l’ADC».

2. Exigences à respecter

La salle communale des Eaux-Vives avait été mise à disposition de l’ADC en 2004, dans l’attente de l’hypothétique Maison de la danse. Quinze ans après, elle doit être restituée à son quartier. La Ville ayant négocié avec le voisinage de la place Sturm une convention d’une durée de huit ans (un an de chantier, sept d’exploitation), il fallait que le Pavillon soit aisément montable, puis déplaçable. De fait, il ressemble à une «boîte d’allumettes» en bois, susceptible d’être posée n’importe où, sans entretenir de lien organique avec son environnement. Autre critère: l’accès à la mobilité réduite. «Après le gymkhana nécessité aux Eaux-Vives, il sera désormais possible de circuler partout dans le bâtiment, même pour les personnes en situation de handicap», se réjouit la responsable. Enfin, sur le plan esthétique, l’architecte en charge, Jean Camuzet, a réussi à imprimer aux façades extérieures un beau mouvement ondulatoire.

3. Le nerf de la guerre

Sur les 11 millions de francs que représentent les travaux, 10 sont couverts par la Ville de Genève. Grâce à des fonds privés, l’ADC a pu compléter la mise. Pour ce qui est du budget de fonctionnement, en revanche, il ne bougera pas, la subvention municipale se maintenant à 1,3 million annuel. Or, sans élargir un personnel de 5 employés (un seul à plein temps), un directeur technique et une artiste associée, «nous aurons malgré tout passablement de frais supplémentaires à absorber, fait remarquer Anne Davier. Je suis d’ores et déjà activement engagée dans la recherche de fonds.» Genève étant consacrée pôle d’excellence suisse dans le domaine de la danse contemporaine, notre capitaine – jusqu’en 2022, voire jusqu’en 2027 – mise sur une implication du Canton et de fondations privées.

4. Perspectives d’avenir

L’écrin dont on célèbre aujourd’hui l’avènement a en soi une durée de vie de septante à quatre-vingts ans. L’ADC à laquelle il est confié ne se retrouvera donc pas à la rue au terme du bail contracté avec le quartier des Tranchées. Au-delà de 2028, «on verra bien!» De nouvelles implantations sont imaginables, de même qu’un prolongement de la présente convention. Par ailleurs, Anne Davier ne renonce pas au projet d’une Maison de la danse, qui pourrait «s’articuler avec d’autres lieux existants ou à venir, et prendre forme en synergie avec le Pavillon». «Nos saisons conjuguent de 4 à 6 créations locales par année (en plus de 6 à 8 accueils). En amont de ces créations, les compagnies travaillent dans nos studios au Grütli, puis occupent notre plateau pendant une dizaine de jours ou plus, le temps, entre autres, de travailler la scénographie de leur pièce. Pendant cette période, notre programmation se suspend. Autrement dit, il nous manque une «black box», un espace de création qui permettrait une exploitation continue, tout comme des studios et espaces de travail nous permettant d’accueillir des résidences d’artistes». Suivant l’emplacement futur du Pavillon, des extensions pourraient s’imaginer en vue d’obtenir à terme un appareil complet. Entre-temps, il s’agit d’épouser la «dynamique enthousiasmante» qu’entraînent les chantiers parallèles de la nouvelle Comédie, du nouveau Théâtre de Carouge, puis, dans la foulée, d’une future Cité de la musique. «Je me réjouis que cette attention portée aujourd’hui aux infrastructures inclue la danse: enfin!» palpite la cariatide. (24 heures)