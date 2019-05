Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Concerts

Jerusalem à Bulle

Pour ceux qui n’auraient pas assisté à cette troublante performance sonore et visuelle du duo libano-canadien à Pully le week-end dernier, Ebullition orchestre une séance de rattrapage mercredi. Jerusalem In My Heart est le projet du producteur et musicien Radwan Ghazi Moumneh et du réalisateur Charles-André Coderre. Le premier compose et chante, le second capte des images sur pellicule 16 mm pour accompagner une musique lancinante et délicate pour un projet intriguant, une expérience audiovisuelle totale. - (fb)



Bulle, Ebullition

Me 29 mai (20h30) www.ebull.ch

HEMU en direct

C’est la fin de l’année et même les étudiants de la Haute École de musique (HEMU) lausannoise ont droit à des vacances. Avant la plage, c’est la scène du Romandie qu’ils foulent: deux formations jouent mercredi dans le cadre de leurs concerts de fin d’études en musiques actuelles. Mind Spun tricote du postmetal et se compose de sept musiciens versant guitares, basses, saxophones et batterie dans le chaudron électrique. Quant à Chemical Fame, il privilégie l’electro-rock et des compositions mêlant instruments acoustiques et synthétiseurs analogiques. Inspirations du duo: new-wave, italo-disco et french touch. À écouter dans son EP «Glance». - (fb)



Lausanne, Romandie

Me 29 mai (20h) www.leromandie.ch

Jeune Monthey

Samedi, le Pont rouge reçoit la crème anglaise du postpunk actuel. L’affaire se nomme The Underground Youth, elle explore un mélange d’obscur psychédélisme cinématographique et de musique brute gonflée de guitares fuzz. Venu de Manchester, le groupe honore la tradition sans compromis de la ville combinant noise, énergie brute et mélodies entraînantes. Avec Broken Bridge en ouverture des feux. - (fb)



Monthey, Pont rouge

Sa 1er juin (21h) www.pontrouge.ch

Classique

Paysages de Russie

Le troisième et dernier concert de la série des Classiques de Mathod réunit un trio ad hoc formé de Denitsa Kazakova au violon, Sylviane Deferne au piano et Marc Jaermann au violoncelle. Ils arpentent les vastes contrées de Russie avec un bref trio de jeunesse de Rachmaninov, l’immense «Opus 32» d’Arenski et le «Trio pathétique» de Glinka. En prélude, les jeunes guitaristes du Quatuor Les 4’Heures.- (mch)



Mathod, temple

Di 2 juin (17h). Entrée libre www.lesclassiquesdemathod.ch

Scène

Hits disco à l’Arsenic

Déhanchés à la Travolta, ambiance boule à facettes, tenues flashy et paillettes: l’Arsenic se met en mode «Saturday Night Fever» dès ce jeudi, sous la baguette de Marco Berrettini. Le chorégraphe recrée son spectacle «Sorry, do the tour!» sous le titre «Sorry, do the tour. Again!» Sur scène, dix interprètes exécutent tour à tour des figures disco sur des hits des années 70 et 80, devenant peu à peu des objets de consommation. - (nr)



Lausanne, Arsenic

Je 30 mai, ve 31, sa 1er juin (20h30), di 2 (16h)

Rens.: 021 625 11 36 www.arsenic.ch

Famille

Jardin’Art

Qui n’a jamais admiré secrètement à travers une haie un beau jardin privé? Ce week-end, la 2e édition de Jardin’Art invite le public à visiter une sélection d’espaces verts particulièrement bien entretenus chez des particuliers. Huit jardins répartis entre Cugy, Boulens, Goumoens-la-Ville ou encore Pailly ouvrent leur porte gratuitement à la découverte de potagers, compositions florales, arbres fruitiers et autres aménagements originaux. Un dépliant recensant tous les sites est disponible sur le site de l’Office du tourisme d’Échallens. - (rm)



Gros-de-Vaud, divers lieux

Sa 1er et di 2 juin (10-17h)

Entrée libre www.echallens-tourisme.ch