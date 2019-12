Sortir pendant les fêtes

Théâtre

Réveillon sur les planches

Pour égayer les Fêtes et rassasier les mirettes, certains théâtres de la région ne se privent pas d’animer la période. À Lausanne, le spectacle de décembre de Boulimie continue à servir son buffet. Du 27 au 31 décembre, Frédéric Gérard et Pascal Vincent remontent sur les planches pour se moquer des petits tracas quotidiens dans «Que la vie est simple quand elle n’est pas compliquée». Une série de sketchs sans fil rouge et sans filet, où l’Ex-Chasseurs en Exil et l’Ex-Robin des bois, rejoints par Jade Amstel et Julien Opoix, donnent de la voix pour «raconter des bêtises». «Ça part dans tous les sens et c’est plein de non-sens», avait prévenu Frédéric Gérard dans «24 heures» en novembre dernier.

Du théâtre en musique, c’est aussi le créneau du Reflet, à Vevey, qui, pour son show de réveillon (31 décembre), met les petits plats dans les grands pour sauter à pieds joints dans la nouvelle année. Avec «La Dame de Chez Maxim» (photo), où il est question de coucheries et tromperies en pagaille, Johanna Boyé donne à la pièce de Feydeau une dimension burlesque et rocambolesque à travers des tableaux chorégraphiés qui épinglent l’hypocrisie de la bourgeoisie. Et, pour les papilles, le Reflet propose même des ardoises de Nouvel An avant ou après le spectacle. Suivi du traditionnel feu d’artifice.

Dans un registre plus silencieux, la compagnie de théâtre visuel Mummenschanz déploie son show contemplatif au Martolet, à Saint-Maurice. Un mélange féerique de masques, de lumières et d’étonnants personnages.

Lausanne, Théâtre Boulimie

27, 28, 29, 30 (20h30) et 31 déc. (complet)

Rens. 021 312 97 00

www.theatreboulimie.ch

Vevey, Le Reflet31 déc. (17h30 et 21h30)

Rens. 021 925 94 94

www.lereflet.ch

Saint-Maurice, Théâtre du Martolet

28 déc. (20h)

Rens.: info@mummenschanz.com

www.mummenschanz.com





Spectacle

Un show hommage à Michael Jackson

Cela fait douze ans qu’il cartonne à Londres, le voilà débarqué à Lausanne pour les Fêtes. Du 27 au 31 décembre, la Salle Métropole vibrera au rythme des plus grands tubes du roi de la pop. Lancée deux ans avant la mort de Michael Jackson en 2009, la comédie musicale «Thriller Live» (photo) retrace la carrière du chanteur, de ses débuts à l’âge de 9 ans aux côtés de ses frères, les Jackson 5, jusqu’à ses shows démentiels, gant pailleté et «moonwalk» à l’appui. Mais, attention, pas touche à la vie privée de la star planétaire. Le show XXL veut rendre hommage à l’artiste et à sa musique, pas à l’homme. «I Want You Back», «Off the Wall», «Billie Jean», «Bad», tous les tubes sont revisités par une troupe de jeunes comédiens, danseurs et chanteurs. Garanti sans play-back.

Lausanne, Salle Métropole

Du 27 au 31 décembre

www.sallemetropole.ch





Humour

L'actu vaudoise en revue(s)

Au Casino de Montreux ou aux Terreaux à Lausanne, les humoristes passent l’actu vaudoise en revue. D’un côté, les tontons flingueurs Cuche et Barbezat affûtent leurs meilleurs jeux de mots, passent au crible la Fête des Vignerons, les grèves du climat et des femmes ou le Comptoir helvétique dans la pure tradition de la revue. De l’autre, Blaise Bersinger et sa troupe – qui se paie cette année les talents de Joseph Gorgoni – jouent les prolongations jusqu’au 19 janvier avec leur «Nouvelle Revue de Lausanne» (photo).

Montreux, Casino

26, 27 et 28 déc. (20h30), 28 et 29 déc. (1h)

Rens.: 021 962 83 83

www.casinobarriere.com

Lausanne, Espace des Terreaux

Jusqu’au 19 janvier

Rens.: 024 543 00 74

www.terreaux.org





Cirque

Helvetia à Moudon

À Moudon, cela fait dix-sept ans que les clowns et les acrobates n’ont pas pris congé pendant les Fêtes. Jusqu’au 5 janvier, le traditionnel Cirque de Noël d’Helvetia (photo) plongera tous les jours l’ancienne place d’Armes dans un rêve onirique au milieu des animaux, jongleurs, cracheurs de feu et autres contorsionnistes. Le soir du réveillon, la représentation se transformera en dîner-spectacle avec, dans le rôle des serveurs, les artistes eux-mêmes.

réservation@ cirque-helvetia.ch

www.cirque-helvetia.ch





Musique classique

Notre sélection

> Jean-Christophe Geiser à la cathédrale de Lausanne

25 déc. (17h), 31 déc. (22h30) et 1er jan. (17h)

www.cathedrale-lausanne.ch

> Concert de Noël à l’église de Montheron

avec les voix de Johanna Hernandez et Andrés del Castillo et l’orgue de Daniel Thomas

26 déc. (16h)

Entrée libre. Rens. 021 731 25 39

> Concert du Nouvel An par l’Ensemble Tiffany au Théâtre du Martolet

Saint-Maurice, 1er jan. (16h)

www.theatredumartolet.ch

> Festival Musique & Neige aux Diablerets. Concert du Nouvel An

avec Geneva Brass Quintet (photo), 1er jan. (18h15, Maison des Congrès)

Divers concerts jusqu’au 29 fév.

www.musique-et-neige.ch

> Michel Tirabosco et l’Ensemble Ad Libitum, Casino-Théâtre de Rolle

5 jan. (17h)

www.theatre-rolle.ch

> Gstaad New Year Music Festival

Rougemont, Gstaad et Lauenen

du 27 déc. au 6 jan.

www.gstaadnewyearmusicfestival.ch





Musées

Une visite un jour de fête

> Musée Chaplin, Vevey

Ouvert le 25 décembre de 13 à 18h

www.chaplinsworld.com

> Rétrospective du dessin de presse suisse 2019. Morges, Maison du dessin de presse.

Jusqu’au 9 février. Entrée libre. Ouvert le 1er janvier de 14 à 18h

www.mddp.ch

> Musée du Léman, Nyon.

Trois expositions en cours: «Un tsunami sur le Léman», «Plouf! Une histoire de la baignade dans le Léman» et «Petite nature? 36 questions pour décoder le lac»

Ouvert et gratuit les 1, 2 et 3 janvier

www.museeduleman.ch

> Le Train des Fêtes (photo)

Centre sportif d’Oron

Ouvert le 1er janvier de 10 à 18h

Entrée libre. Rens.: 077 448 55 88

www.oron.ch