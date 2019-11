Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Humour

Rire de la mort

D’un rire grinçant et désinvolte, l’humoriste Laurent Deshusses invoque ses vieux démons pour mieux se moquer de la mort. Avec la complicité de Pierre Naftule, le Genevois quinqua livre ses angoisses dans son deuxième seul en scène, «Ma vie de courbettes». Un spectacle qui pourrait bien se définir en empruntant la célèbre devise de Beaumarchais: «Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer.» - (ac)

Vuarrens, grande salle

Ve 15 nov. (20 h 30)

www.aavuarrens.ch



Jeune public

Scrooge hait Noël

Le vieil avare râleur et solitaire refait des siennes. Scrooge, personnage iconique de l’univers de Charles Dickens, déteste les fêtes. Alors quand, à l’approche de Noël, le fantôme de son vieil ami Marley vient le prévenir de sa fin prochaine, le bougre se remet en question. Les trois comédiens du Perpetuo Mobile Teatro revisitent le conte populaire de Dickens avec leurs masques et leurs acrobaties oniriques. - (ac)

Aigle, Théâtre Waouw

Ve 15 (20 h 30), sa 16 (20 h) et di 17 nov. (18 h)

Rens.: 024 466 54 46

www.waouw.ch



Concert

Moines psychés

Urgent, abrasif, teigneux, méchant, retors, vitriolé, bagarreur, sudorifère, tous les adjectifs collent aux semelles (sales) des Psychotic Monks, ces curetons défroqués du rock stoogien promenant leur adoration du démon électrique bien au-delà de leur Normandie natale. Joie! Après avoir tenu grand-messe dans le cadre lacustre du festival Nox Orae de La Tour-de-Peilz l’été dernier, les voici déjà de retour dans le décor pierreux du pieux Romandie. En ouverture: MNNQNS, qui s’écrit comme ça se prononce. - (fb)

Lausanne, Romandie

Je 14 nov. (20 h 30)

www.leromandie.ch



Bonne viande de cerf

L’Amalgame offre sa scène à Deerhunter, animal pop au beau pelage Chouchous du très hype «Pitchfork» quand il défendait encore une certaine idée de la culture alternative, les gars de Deerhunter exhibent leurs trophées de chasse sans craindre les foudres antispécistes. Le bois dont ils font leurs guitares n’a pas été découpé sur un cerf, mais dans la tradition pop californienne la plus baroque, des fondamentaux Beach Boys aux psychédéliques Love, avec un aller-retour vers le rock «shoegaze» de Manchester. Le tout donne une musique d’une hétérogénéité rare, menée par un chanteur non moins luxuriant, le très perché Bradford Cox. Un huitième album, «Why Hasn’t Everything Already Disappeared?» compile cette rencontre entre pop et rock, atmosphère planante et riffs évidemment explosifs. Moon Diagrams, projet solo du batteur de Deerhunter, ouvre le bal. - (fb)

Yverdon, L’Amalgame

Ve 15 nov. (21 h)

www.amalgameclub.ch



Classique

Souffle sur «La voile»

Nicolas Ruegg avait déjà proposé une création d’un opéra pour chœur d’hommes à Goumoens-la-Ville. Le parolier et récitant raconte l’histoire du plus écologique moyen de propulsion dans «La voile», création musicale pour chœur et orchestre célébrant le 90e anniversaire de La Récréation de Morges et le 80e de L’Alouette de Bursins. C’est Ferran Gili-Millera qui en a composé la musique et qui dirige les chœurs et son orchestre Amabilis. - (mch)

Nyon, Théâtre de Marens

Sa 16 (20 h 30)

Lausanne, Salle Paderewski

Di 17 (17 h)

Morges, temple

Sa 23 (20 h 30) et di 24 (17 h)

Rens.: monbillet.ch



Amour sorcier

Étonnante programmation que celle de David Reiland à la tête du Sinfonietta de Lausanne: à l’étrangeté de «The Unanswered Question» d’Ives succédera l’urgence mélodique de la «Symphonie N° 36» de Mozart puis les sortilèges d’«El amor brujo» de De Falla, ballet gitan plus physique que métaphysique. - (mch)

Lausanne, salle Paderewski

Ve 15 (20 h)

www.sinfonietta.ch



Famille

Fable réinventée

Le conte originel de la soupe au caillou retrouve ici un nouveau souffle sous la plume de Julie Annen, de la Cie Rupille7 et de PAN! L’histoire d’un vagabond affamé qui invente un plat extraordinaire qui va lui permettre d’être accueilli par des villageois évolue pour se centrer sur la relation d’une grand-mère et de sa petite-fille. Dans cette adaptation baptisée «La soupe au(x) caillou(x)», le breuvage devient source d’histoires, les légumes prennent vie et invitent les spectateurs (dès 5 ans) à poser un regard bienveillant sur le monde. - (rm)

Gland, Théâtre de Grand-Champ

Sa 16 nov. (11 h)

www.grand-champ.ch



Scène

Prénom malvenu…

Quand Vincent (Florent Peyre) annonce en grande pompe le prénom de son fils à naître lors d’un souper, la soirée tourne au vinaigre. Il faut dire que le choix a de quoi décontenancer… Nominée aux Molière 2019, jouée plus de 250 fois depuis sa création et adaptée au cinéma, la comédie «Le prénom», de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, fait halte jeudi et vendredi au Théâtre de Beausobre, à Morges, puis dimanche au Reflet, à Vevey. -

Morges, Théâtre de Beausobre

Je 14 nov. et ve 15 (20 h)

www.beausobre.ch

Vevey, Le Reflet

Di 17 nov. (17 h)

www.lereflet.ch



Jazz

Finovo et Bethmann

Deux belles soirées au coin du feu jazz entretenu par le club Chorus à Lausanne. La première, ce vendredi, lance des étincelles avec la jeunesse du sextet Finovo où l’on retrouve notamment le trompettiste prodige Shems Bendali (photo) et le guitariste Louis Matute. Le lendemain, le pianiste français Pierre de Bethmann vient magnifier l’art du trio avec l’élégance et le raffinement qu’on lui connaît. - (bs)

Lausanne, Chorus

Ve 15 (21 h) et sa 16 (21 h)

Rens.: 021 323 22 33

www.chorus.ch



Festival

Irrésistible Fatoumata Diawara

Dans le cadre des Créatives, la chanteuse malienne donne un concert aux Docks Théâtre, cinéma, musique: rien ne résiste à la Malienne Fatoumata Diawara, qui affiche désormais sa préférence pour la dernière de ces disciplines. Il a fallu attendre pour le successeur de son album «Fatou» de 2011, «Fenfo», l’an dernier. La chanteuse militante n’est pas restée inactive, multipliant les collaborations avec Damon Albarn, Roberto Fonseca et Matthieu Chedid (l’album «Lamomali» de 2017), qui lui a donné un coup de main sur sa dernière production. - (bs)

Lausanne, Les Docks

Sa 16 nov. (20 h 30)

Caroline Alves en première partie

Rens.: 021 623 44 44

www.docks.ch