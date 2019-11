Marie-Claude Pietragalla a tout au long de sa carrière brisé les frontières. D’abord danseuse étoile à l’Opéra de Paris, elle y incarne de grands rôles du répertoire classique, sous la direction de chorégraphes renommés comme Rudolf Noureev, Jerome Robbins ou Roland Petit. Lorsqu’elle fonde sa compagnie Théâtre du Corps avec Julien Derouault en 2004, elle change radicalement de cap et se dirige vers l’écriture de plateau et l’improvisation, intégrant davantage sa touche personnelle. Aujourd’hui, alors qu’elle fête ses 40 ans de carrière en même temps que ceux de l’Octogone, elle revient dans le théâtre pulliéran avec «La femme qui danse», création intimiste qui dépeint en mouvement et en mots son parcours de vie.

Quels liens entretenez-vous avec le Théâtre de l’Octogone et la Suisse?

C’est un théâtre de cœur qui m’accompagne depuis de nombreuses années. En Suisse, j’ai aussi noué des liens avec des artistes comme Maurice Béjart. J’adore venir ici parce que le public suisse est avisé et curieux.

Le titre «La femme qui danse» met l’humain au premier plan… Une plongée directe dans votre intimité?

Cette idée m’accompagne depuis longtemps. Je trouve réducteur de se définir simplement comme une danseuse. Enfant, j’ai été fascinée par Charlie Chaplin, Fred Astaire, Barychnikov, Bruce Lee ou Jacques Tati… Ils utilisaient le corps, tout en englobant la dimension humaine.

Quel a été le point de départ pour cette création?

J’ai commencé à écrire des textes il y a deux ans, sur mon métier et la manière dont l’expérience m’influence. Pour les faire vivre, il a fallu les inclure dans un travail chorégraphique. Avec Julien Derouault, nous créons avec des artistes et des danseurs capables de s’exprimer aussi bien à travers la voix que le corps, dans un exercice total. Ce spectacle est une suite logique, mais aussi, avec cet anniversaire, une étape symbolique pour moi.

Un moment rare dans la carrière d’une danseuse ou d’un danseur?

Oui, ce n’est pas anodin. Souvent ce métier ne nous permet pas d’aller jusque-là. Moi j’ai cette chance de perdurer.

Dans ce spectacle vous plongez au cœur de votre parcours…

Et je propose au public une aventure intime, grâce au travail sonore, à ma respiration. Je veux immerger le spectateur dans les sensations qu’éprouve un artiste sur scène. C’est une façon de le faire entrer dans ma tête, dans mon corps, au cœur de mes préoccupations! J’utilise une technologie pointue, permettant de modifier l’univers sonore et le volume de ma voix, au gré de mes mouvements. Tout cela en interaction avec l’image.

Vous dites vouloir «conjuguer témoignage oral et mémoire du corps». Pourquoi ce travail d’introspection?

Il faut bien comprendre que c’est la première fois que je n’interprète aucun personnage sur scène. Je livre des sentiments éprouvés tout au long de mon parcours, comme ceux de mon tout premier spectacle à l’Opéra de Paris, où je me suis dit que je pouvais peut-être envisager ce métier. Je veux aussi relater les rencontres qui ont rythmé mon parcours, avec les grands maîtres du XXe siècle. Ces éléments participent à la narration.

Qui vous a le plus marquée?

J’ai eu par exemple la chance de faire la connaissance de la chanteuse et actrice Barbara, qui m’a toujours fascinée. Elle se définit d’ailleurs comme une femme qui chante.

Que voulez-vous raconter sur le monde de la danse?

Aujourd’hui il y a énormément de compagnies et d’esthétiques différentes. Néanmoins, avec l’effet de la globalisation, on rencontre parfois des idées similaires en Australie, en Italie ou en Allemagne. Donc il y a à la fois une évolution et une uniformisation du monde artistique. Pourtant, on en revient toujours à la rigueur de l’artiste, essentielle pour mener à bien une carrière. Il doit être tous les jours au studio, sinon il n’a aucune chance. Dans mon spectacle, cet aspect apparaît surtout au moment de l’enfance, où tout se joue. Il y a un siècle, c’était exactement la même chose. Très jeunes les enfants côtoient l’exigence. À 6 ans déjà on lui demande d’avoir une conscience de son corps et de l’espace!

Devient-on autrement exigeant avec son corps au fil du temps?

Oui parce que le corps se modifie, et puis ça va aussi avec l’évolution personnelle. Mes envies et mes exigences ne sont pas les mêmes aujourd’hui que lorsque j’avais 20 ans ou même 30 ou 40 ans. Mon rapport à la danse s’élève entre le ciel et la terre. Je rejoins tout à fait Maurice Béjart lorsqu’il dit que la danse est sacrée et mystique.

Peut-on rester danseur jusqu’à la fin de sa vie?

Absolument. Pour moi, la danse, c’est un état d’être, une façon de regarder le monde, sous un prisme différent. Un danseur qui ne pratique plus garde cela.

Quel regard portez-vous aujourd’hui sur votre carrière de danseuse étoile?

On m’a appris à être une danseuse de l’Opéra de Paris, à penser la danse comme une tradition, une esthétique, un héritage. Pour moi, l’important a aussi été de me libérer de cela, d’explorer d’autres chemins. Aujourd’hui j’ai vraiment l’impression d’avoir eu deux vies.