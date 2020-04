Pour la SSA, c'est Blaise Bersinger le plus marrant

La relève

Un jeune talent qui creuse un sillon original. C'est son phrasé particulier et son écriture originale, nourrie de rap et de jeux d'esprit, qui ont convaincu le jury de Prix SSA de l'humour 2020 d'offrir les lauriers de jeune talent à Thibaud Agoston. «Avec «Homme Moderne», son premier spectacle de stand-up, le Genevois a réussi à imposer son style rafraîchissant et à mettre en valeur ses remarquables qualités d’auteur», salue le jury. Vainqueur du Concours Scène Ouverte de Morges-Sous-Rire 2018 et de Mon Premier Montreux 2019, multi-récompensé dans de nombreux festivals d’humour en France, le jeune humoriste «continue un

parcours sans faute et prometteur».