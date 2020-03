Stéphane Blok, très beau tout nu sur six cordes

Il la caressait depuis longtemps en solitaire et ne cachait pas sa délectation à flatter son corps nu. Sa guitare baryton chérie, Stéphane Blok l’a embarquée un matin en vadrouille, sous son bras, de son appartement lausannois à son studio du Flon et aux rues de la ville dont il a capturé les bruits avec un micro perche, du salon de sa compagne zurichoise aux espaces aérés de sa maison du Tessin. Un trip en duo, lui et cette six cordes aux basses tessitures, pour égrener un chapelet de nouvelles compositions plus intimes que minimalistes, enregistrées en direct face à un micro unique, glissées (en mono) à l’oreille de l’auditeur comme une preuve supplémentaire de son artisanat régulier et sincère.

On aurait pu croire que le coresponsable musical de la Fête des Vignerons aurait mis sur la démesure de la bamboula veveysanne son besoin de calme et de solitude que dévoilent les quatorze chansons des «Poèmes de la veille». «En fait non, promet l’éternel décontracté de 49ans. On m’avait tellement mis en garde contre la gueule de bois postvigneronne que je n’ai finalement pas trop senti la vague. Ce fut une expérience riche et formidable (se retrouver à la table de mixage avec 500 pistes entre les mains!), mais une expérience parmi d’autres.»

Dont acte. À l’automne, Blok a mis en boîte son 10e disque, tranquille. «J’étais en liberté avec cet instrument, dont les basses enveloppantes me permettent de jouer avec ma voix. Libre aussi pour enregistrer, tester des trucs, avec comme défi de créer un son de studio depuis des lieux du quotidien.» Les belles sonorités invitent aux songes sans verser dans le précieux; la technicité du musicien préserve l’ensemble du bricolage surjoué de la vague «minimale» pop ou folk des jeunes années 2000. Avec, en revers de la médaille, une absence d’aspérité et une application dans le chant de Blok – mais il n’a jamais été cracheur de blues. Plutôt un croqueur de mots et d’instants volés au quotidien, qu’il restitue ici dans un clair-obscur sensible, profond et captivant.