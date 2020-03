La technologie invite la poésie hors du livre

Le plus souvent, poésie et technologie se placent aux antipodes. L’exposition Code/poésie, à découvrir au château de Morges jusqu’en mai, réconcilie les deux mondes. Monté par l’UNIL, l’EPFL, la HEIG, ainsi que la HEAD à Genève, le parcours montre comment les technologies les plus récentes peuvent stimuler la diffusion de contenus poétiques, voire leur création.

«La poésie symbolise aujourd’hui une sorte de rapport quasi exclusif au livre. Or c’est parfois compliqué. Il faut trouver les ouvrages, car certains sont épuisés, puis le lecteur se retrouve seul pour découvrir les textes», remarque Antonio Rodriguez, professeur de français à l’UNIL et commissaire de l’exposition avec Sarah Kenderline, professeure de muséologie numérique à l’EPFL.

Spotify de la poésie

Celui qui est aussi l’instigateur du Printemps de la poésie rappelle qu’«avant l’essor de l’industrie du livre au XIXesiècle, la poésie a été sur tous les supports nobles, comme les colonnes ou les frontons des temples, les papyrus, les parchemins.» Pourquoi, dès lors, rimes ou vers libres ne profiteraient des nouveaux outils de diffusion de l’information? Il y a quelques années, la twittosphère s’était emballée pour la poésie en 140 caractères, mais les installations mises sur pied à Morges vont bien au-delà, dans une visée à la fois patrimoniale, ludique et créatrice.

Le visiteur se trouve accueilli dans un lieu historique, qui inaugure avec ce parcours son nouvel espace d’exposition. À l’entrée, des écrans disposés en forme de croix suisse diffusent une anthologie vidéo de la poésie romande. Dans la salle suivante, on plonge dans l’interactivité avec Poetrify. Ce Spotify de la poésie propose de faire son marché parmi un millier de textes français du XIXe siècle, et 500 de la même époque en langue anglaise pour créer sa propre anthologie. Pour épouser au mieux les préférences de l’utilisateur parmi un choix de plus de 20'000 vers ou lignes en prose, le programme offre une recherche par mots-clés, puis les propositions sont affinées par intelligence artificielle, sur la base des préférences spécifiées lors des premières étapes. Les poèmes peuvent être lus sur place, ou être consultés plus tard en ligne.

«Avant l’essor de l’industrie du livre au XIXe siècle, la poésie a été sur tous les supports nobles, du papyrus aux frontons des temples» Antonio Rodriguez, Commissaire de l’exposition Code/poésie

Patrimoine encore, avec la reprise d’une expérience interactive menée lors de l’exposition «Je suis ton père», en 2017 à la Maison d’Ailleurs à Yverdon. Grâce à une application, des œuvres s’augmentent de poèmes lus sur fond musical. Il suffit pour cela de se munir des tablettes mises à disposition et de les pointer sur les réinterprétations visuelles de l’univers de «La guerre des étoiles». Se crée alors un dialogue inédit entre des poèmes du XIXe siècle et la saga au succès planétaire. Le Stormtrooper affalé contre une carcasse de voiture compose ainsi un parfait «Dormeur du val» d’un monde intergalactique. Une autre image saisissante du photographe Cédric Delsaux – un Darth Vader face à une armée de grues à Dubaï – gagne encore en force accompagnée des «Chants de Maldoror» de Lautréamont, sur fond de Berlioz.

Des cristaux avec la voix

L’exposition propose aussi d’ajouter son grain de sel digital. Dans Cristallopoésie, il s’agit de faire apparaître des cristaux sur un écran en récitant des poèmes, puis de faire grandir ces formes par le jeu de l’intonation. Un autre poste permet d’appréhender la déclamation de manière ludique, en gagnant des points si l’on arrive à reproduire, notamment, la diction du comédien Michel Voïta récitant «Le serpent qui danse» de Baudelaire.

Le spectateur est aussi amené à créer une œuvre unique avec la «roue poétique recombinatoire», qui permet de produire un texte à partir de 27 poèmes lus par le Singapourien Edwin Thumbo. Le procédé trouve son équivalent papier dans les «Cent mille milliards de poèmes» de Raymond Queneau, où chaque ligne peut être séparée des autres, et se recombiner de manière inédite. Autre prouesse technologique, l’œuvre augmentée «Je suis un chœur», où le poète français Charles Pennequin entame une conversation avec lui-même sur cinq écrans. Filmée et enregistrée cinq fois, sa performance fait dialoguer une voix principale et quatre autres qui lui répondent. Le dispositif, qui a demandé un travail très fin de synchronisation entre le son et l’image, produit une impression déroutante.

Sur la tombe de Rilke

On citera encore un voyage sur les traces d’un haut lieu poétique. Casque de réalité virtuelle sur la tête, le visiteur s’évade pour 9 minutes, d’abord au-dessus de la tour du château de Morges où il se trouve physiquement, puis survolant le Léman pour remonter la vallée du Rhône jusqu’à la tombe de Rainer Maria Rilke à Rarogne. Le spectateur découvre alors, s’affichant en immense devant ses yeux, les sonnets à Orphée en langue originale, lus en français. Une fois le périple terminé, c’est presque avec étonnement que l’on se retrouve à Morges après cette évasion bluffante.