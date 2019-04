Indétrônable «Game of Thrones»

Cette fois, on y est. Plus que quelques heures avant de découvrir, lundi 15 avril, en primeur sur RTS1, au milieu de la nuit, les six derniers épisodes de la saison 8 de «Game of Thrones» («GoT» pour les intimes), le feuilleton de tous les superlatifs, tiré des romans de George R.R. Martin. D’une densité sans pareille, ces épisodes XXL auront aussi une durée exceptionnelle: les deux premiers compteront 60 minutes et les quatre derniers 80 minutes.

Donneront-ils toutes les réponses aux questions qu’on se pose depuis le lancement de la saga sur la chaîne HBO en 2011? On l’espère, car rarement une série aura autant tenu en haleine. En neuf ans, cette histoire de heroic fantasy sur fond romanesque a battu tous les records: celui de la série la plus coûteuse (près de 15 millions de francs par épisode), la plus spectaculaire, la plus diffusée (dans 173 pays) et regardée par une moyenne de 18,4 millions de personnes, la plus téléchargée illégalement, la plus primée, la plus analysée et, bien sûr, la plus juteuse, avec des bénéficies qui s’élèvent à plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais à l’heure de baisser de rideau, essayons de comprendre pourquoi «Game of Thrones» reste à ce point indétrônable.

La vision politique

Le feuilleton créé par David Benioff et D. B. Weiss a beau se dérouler dans une sorte de passé médiéval paré d’imaginaire, avec des batailles hyperréalistes inspirées de faits historiques tels que la guerre de Cent Ans ou celle des Deux-Roses, il nous parle furieusement de notre monde actuel. C’est l’un de ses points forts.

Cette fresque où plusieurs familles nobles – les Stark, les Lannister et les Targaryen, notamment – se disputent le Trône de fer, c’est-à-dire la suprématie, est évidemment la matrice de toutes les luttes de pouvoir. Mais certains observateurs ont voulu y voir l’évocation de la construction difficile de l’Europe, où tout le monde se tire dans les pattes malgré un objectif partagé. D’ailleurs, dans le générique très travaillé – emmené par le fameux thème musical composé par Ramin Djawadi – les édifices et les tours s’érigent et s’écroulent presque simultanément, tels des châteaux de cartes sur des royaumes cartographiés.

Dans «Game of Thrones», la politique est présente sous toutes ses formes. Un exemple? En 2015, dans son essai «Les leçons politiques de «Game of Thrones», Pablo Iglesias, secrétaire général du parti de gauche espagnol Podemos, a comparé les stratégies de conquête du pouvoir de «GoT» à celle que son mouvement devait affronter.

Comme si la saga, assombrie par le gimmick «L’hiver vient», dressait un tableau pessimiste de notre civilisation occidentale, en route vers le désastre

Le fanatisme religieux

Alors que se détachent des leaders politiques (Daenerys Targaryen, mère des dragons, ou la reine esclavagiste et absolutiste Cersei Lannister), on note aussi la montée du fanatisme religieux (l’ascension de la secte des Moineaux, notamment), fruit d’un pouvoir en crise. Et les radicalismes sont aux portes des continents fictifs de Westeros et Essos, où se déroule l’intrigue. Il n’est évidemment pas difficile d’y entendre les échos aux menaces des groupes fondamentalistes, tels Daech ou Boko Haram.

Le pouvoir des femmes

Paradoxal et annonciateur du mouvement #MeToo, ce sont les femmes qui ont le pouvoir dans cette série médiévale et féodale. L’auteur George R. R. Martin, qui a commencé l’écriture de «Game of Thrones» en 1991 pour une parution du premier tome en 1996, a été visionnaire. Entre la frêle Arya Stark, épéiste émérite, et Brienne de Torth, courageuse guerrière, autant à l’aise dans les tactiques militaires qu’à la barre d’un voilier, les héroïnes ne font pas dans la dentelle. L’héritier du trône sera-t-il… une héritière?

Le casting

Autre élément incontestable dans la réussite de «Game of Thrones»: son casting. Il a révélé des talents devenus stars. Tout d’abord le comédien britannique Kit Harrington (lire l’interview pages suivantes), alias Jon Snow, fils bâtard de Ned Stark, seigneur de Winterfell décapité dès la fin de la première saison. Survivant même à un arrêt cardiaque, Jon Snow est le héros majeur et sa destinée le fil rouge. Malgré l’attirance qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, Jon Snow et Daenerys Targaryen (troublante Emilia Clarke) ont des liens de parenté qui pourraient les empêcher de vivre une liaison… tels Roméo et Juliette, en plus rock. Puis l’acteur américain Peter Dinklage, une des révélations de la série, couronné d’un Golden Globe et de trois Emmy Awards pour son rôle très nuancé du nain Tyrion Lannister.

La réalisation

«GoT», c’est aussi une réalisation singulière, qui traite l’archaïsme du sujet avec un réalisme très moderne. Sexe et violence sont montrés sans ménagement, voire avec une fièvre jugée parfois complaisante. Mais cette crudité est neutralisée par un concert d’images spectaculaires et extrêmement léchées: dragons géants aux cris assourdissants, loups albinos, cryptes peuplées de statues qui parlent, combats homériques et paysages saisissants. Les décors naturels, du Pays basque espagnol aux plaines enneigées d’Islande ou aux montagnes escarpées d’Irlande du Nord, ajoutent à la série sa touche «National Geographic» et ont donné envie à plus d’un d’acquérir une télé XXL pour s’immerger pleinement dans leur mystérieuse grandeur. «Game of Thrones» a apporté le souffle épique du «Seigneur des Anneaux» et l’étrangeté surréaliste de l’univers des jeux vidéo à la télévision. On en redemande toujours parce qu’on n’avait jamais vu un tel univers de «Dark fantasy» porté au petit écran.

Les héros qui meurent en premier

La série a aussi marqué les esprits par son nouveau mode narratif, qui consiste à faire mourir les héros en premier et forcément par surprise, brouillant ainsi les cartes à chaque fin de saison. Dès les premiers épisodes, on a compté près de 1350 morts par saison, et pas des moindres. Alors, qui restera debout? Telle est la question, et ce ne sont pas les commentaires des comédiens, ligotés par des engagements impitoyables de silence, qui y répondront. Sophie Turner, alias Sansa Clark, a ainsi confié sur le site Digital Spy: «C’est tellement imprévisible la façon dont la série se termine!» Ou Kit Harington: «Je sais que tout le monde ne sera pas heureux de la fin…»

Comme George R.R. Martin s’est fait rattraper par le rythme télévisuel et n’a pas fini d’écrire la saga, les showrunners ont inventé la suite et le grand final. Inutile donc d’aller chercher les réponses dans les bouquins. Il faudra boire la coupe, avec délices, jusqu’à la lie!

Le piratage

Saga à la fois la plus regardée et la plus piratée, «Game of Thrones» a dû lutter avec un autre géant, internet, prêt à tout «spoiler» et gâcher le plaisir des téléspectateurs. La catastrophe a été frôlée quand, en avril 2014, le premier épisode de la saison 4 a battu des records de téléchargements illégaux: en quelques heures, 1 million d’internautes à travers le monde ont pu le voir! Pour protéger la série aux œufs d’or, les producteurs ont pris des mesures drastiques: un an plus tard, la saison 5 diffusée aux États-Unis était retransmise simultanément dans plus de 170 pays au beau milieu de la nuit. Ce sera à nouveau le cas dans la nuit de dimanche à lundi, le week-end prochain, puisque la RTS diffusera le premier épisode de cette ultime saison en même temps que les États-Unis… à 3 heures du matin, en VO sous-titrée.

Daenerys Targaryen

Au cours de la saga, Daenerys (Emilia Clarke) passe de femme objet à reine puissante. Mariée de force par son frère à un seigneur du nom de Khal Drogo, elle ne s’épanouit pas en tant qu’épouse mais plutôt en veuve. La mort de Drogo lui accorde plus de pouvoir. Insensible au feu, elle est la mère de trois dragons. Elle s’allie à Jon Snow, devenu son amant, pour conquérir le Trône de fer. Aura-t-elle un enfant de Jon, alors qu’elle ignore qu’il est son neveu?

Tyrion Lannister

Le nain Tyrion (Peter Dinklage) est le frère cadet de Cersei et de Jamie Lannister. Comme sa mère est morte en accouchant, tous les Lannister – sauf Jamie – le haïssent. Le mal-aimé a fini par tuer son père avant de devenir le confident et le conseiller de Daenerys Targaryen. Or il en est tombé amoureux… Se sacrifiera-t-il pour la sauver lors de l’ultime bataille ou tuera-il sa sœur Cersei, qui règne sans pitié sur le Trône de fer?

Cersei Lannister

Jamie Lannister

Au début de la série, Jamie (Nikolaj Coster-Waldau), est un maître dans le maniement de l’épée, arrogant et père des enfants de sa sœur Cersei, dont il est l’amant. De caractère passif, il a fermé les yeux sur toutes ses manipulations. Puis, après avoir perdu une main, coupée par l’un de ses ennemis, il commence à évoluer. Quand il apprend, dans la saison 7, que Cersei lui ment, il la quitte. Va-t-il rallier la cause de Tyrion, Daenerys et Jon Snow et combattre sa sœur?

Sansa Stark

Elle est l’aînée de Ned Stark, assassiné dès la saison 1 par le fils de Cersei. En fait, Sansa (Sophie Turner) ignore encore qu’elle est la demi-sœur de Jon Snow, fils bâtard de Ned Stark. Les Stark sont des justes, auxquels on a volé le Trône de fer. Sansa a été élevée pour être une épouse parfaite. Violée et torturée par son mari Ramsay Bolton, elle s’en est affranchie et a montré qu’elle est une héroïne puissante. C’est une stratège qui veut aussi le trône!

Le roi de la nuit

Mystérieux, il serait le premier homme transformé, il y a 8000 ans, en Marcheur Blanc, une sorte de zombie de glace. Le Roi de la Nuit (Richard Brake) – le personnage serait une allégorie du dérèglement climatique – a le pouvoir de réveiller les morts et possède une lame de glace qui transforme tout individu qu’il tue en Marcheur Blanc prêt à rejoindre son armée. Daenerys et Jon Snow sont sur le point de l’affronter…

(Le Matin Dimanche)