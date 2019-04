«Killing Eve» reste flingueur en saison 2

En saison 2, le duel d’Eve, agent surdoué du MI5, et de la mystérieuse tueuse Villanelle, séduit toujours. Déjà grâce aux actrices de ce poker flingueur, la brune Canadienne Sandra Oh, revenue de «Grey’s Anatomy», face à la blonde Britannique Jodie Comer. Mais cette création anglo-américaine rafraîchit surtout le domaine de la série d’espionnage conventionnelle. Sur fond de magouilles internationales, des amours lesbiennes à distance se nouent entre la flic, mal fagotée mais aussi intuitive que Sherlock Holmes, et l’impitoyable mercenaire. Il faut y voir la rouerie assumée de sa créatrice, Phoebe Waller-Bridge, qui bouscule les conventions l’air de rien. Ainsi au mordant d’une intrigue acide s’allient un humour noir très britannique et un libertinage assumé. Plébiscitée des deux côtés de l’Atlantique, la show runner excentrique révèle ici des audaces qui ont séduit jusqu’à Daniel Craig. L’agent 007 trouvait en effet que la 25e aventure de James Bond manquait de peps et a imposé la jeune Londonienne à la production. À suivre donc, d’autant qu’une saison 3 de «Killing Eve» est prévue. Cécile Lecoultre

«Killing Eve» Saisons 1-2, Canal+; saison 1, DVD Universal (24 heures)