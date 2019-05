La plate-forme vidéo Hulu montre ses muscles

La plate-forme américaine de vidéo en ligne Hulu, désormais contrôlée par Disney, a dévoilé mercredi un éventail de nouvelles séries. Elle compte désormais 28,1 millions d'abonnés aux Etats-Unis, dont 26,1 payants, contre 25 fin 2018 et 12 il y a trois ans.

Son rythme de progression a été supérieur à celui de Netflix (60,2 millions abonnés aux Etats-Unis), qui n'a gagné que 1,7 million d'abonnés durant les trois premiers mois de 2019. Avec l'acquisition des principaux actifs de Fox, en mars, Disney a fait passer sa participation au capital d'Hulu de 30 à 60%, prenant le contrôle de la plate-forme.

Le géant du divertissement souhaite en faire un service destiné à un public plus âgé, complémentaire de sa future offre Disney+, plus familiale, et de sa plate-forme de streaming de programmes sportifs ESPN+.

«Ghost Rider» et «Hellstrom»

Depuis 2017, Hulu avait déjà accéléré en produisant plusieurs séries télévisées événements, notamment «La servante écarlate», recompensée de nombreux prix. Mercredi, elle a dévoilé plusieurs nouvelles séries, dont deux projets tirés de l'univers Marvel, filiale de Disney, «Ghost Rider» et «Hellstrom», qui seront mis en ligne en 2020.

Follow this thread for live updates from Hulu '19 today. pic.twitter.com/x67nAOINPG — hulu (@hulu) May 1, 2019

Elles s'ajoutent à la série «Runaways», également siglée Marvel, diffusée sur Hulu depuis 2017, et à quatre autres programmes de l'empire des «comics», également mis en chantier sur la plate-forme.

Hulu a aussi annoncé l'adaptation du roman à succès «Nine Perfect Strangers» de Liane Moriarty, auteure de «Petits secrets, grands mensonges» («Big Little Lies»), sous forme de série. Elle sera coproduite par l'actrice Nicole Kidman et copilotée par David E. Kelley, créateur des séries «Ally McBeal», «The Practice» et «Big Little Lies». Hulu annonce aussi la mise en chantier de «The Dropout», une série dédiée au parcours d'Elizabeth Holmes, créatrice à 19 ans, du laboratoire Theranos. (ats/nxp)