La première série des Obama sera sur Trump

L'ancien président américain Barack Obama et son épouse Michelle produisent pour Netflix une série adaptée du livre critique de Michael Lewis sur l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, «The Fifth Risk».

La plateforme de vidéo à la demande a annoncé en mai 2018 avoir conclu un accord avec le couple Obama portant sur la production de films, séries et documentaires en exclusivité pour Netflix. Le groupe américain a dévoilé mardi les projets sur lesquels travaille Higher Ground Productions, la société de production créée par les Obama dans le cadre de cette collaboration.

Parmi eux figure l'adaptation de «The Fifth Risk: Undoing Democracy» («Le cinquième risque, défaire la démocratie»), sous forme «non fictionnelle», a indiqué Netflix dans un communiqué. La série «visera à présenter l'importance du travail de l'ombre effectué par des héros du quotidien qui guident notre administration et protègent notre nation», a précisé le communiqué.

Barack and Michelle Obama’s production company “Higher Ground Productions” has released its slate of projects for Netflix.



The list features 7 projects, including a docu-series based on the book, “The Fifth Risk: Undoing Democracy” which tackles the Trump administration. pic.twitter.com/nvdmNKAgIC