Le porte-parole de Netflix limogé pour racisme

Netflix a renvoyé son principal porte-parole Jonathan Friedland pour avoir utilisé une insulte raciste deux fois en quelques jours lors de réunions avec les employés, a indiqué le géant du streaming vendredi.

La direction de la communication a annoncé le départ de M. Friedland après qu'il se soit vu adresser des remontrances une seconde fois pour avoir utilisé le mot «nig---r», considéré comme extrêmement insultant et totalement tabou.

«Je quitte Netflix après sept ans. Les dirigeants doivent être au-dessus de tout reproche (...) et malheureusement j'y ai failli en manquant de sensibilité lorsque j'ai parlé à mon équipe des mots offensants dans les comédies», a-t-il tweeté. «Je suis infiniment désolé de la détresse que j'ai causée à des gens dans une entreprise que j'aime et où je veux que tout le monde se sente inclus et apprécié», a-t-il ajouté.

I’m leaving Netflix after seven years. Leaders have to be beyond reproach in the example we set and unfortunately I fell short of that standard when I was insensitive in speaking to my team about words that offend in comedy.