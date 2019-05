Le réalisateur de «Plus belle la vie» est mort

L'écrivain et réalisateur de plus de 400 épisodes de la série «Plus belle la vie», Philippe Carrese, est décédé dimanche d'un cancer à l'âge de 63 ans, a annoncé lundi sa famille dans un communiqué.

Outre la réalisation du feuilleton quotidien marseillais jusqu'en janvier, Philippe Carrese, qui a passé son enfance dans la cité phocéenne, a écrit une vingtaine de polars dont «Trois Jours d'engatse», son premier roman, précise ce communiqué transmis par Jean-Pierre Cassely, un ami de la famille.

Carrese écrira également des romans classiques comme «Enclave» ou la saga «Belonore» et ses trois titres, «Virtuoso ostinato», «Retour à San Catello» et «La légende Belonore».

Diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques (Idhec) à Paris, Philippe Carrese a débuté sa carrière en travaillant comme premier assistant réalisateur, avant de tourner des publicités et des documentaires puis de se tourner vers la télévision, avec le téléfilm «Malaterra», une fiction en provençal, en 2003. Il aussi été chef-opérateur. Il était aussi connu comme caricaturiste et musicien, ayant composé des musiques de films et de génériques.

Un extrait de la série «Plus belle la vie»

«Auteur à succès, il a publié près de 18 romans en vingt cinq ans de carrière. Des polars surtout mais aussi des dessins ou des caricatures de presse qui racontaient la vie, à sa façon. Son humour si particulier, son regard d'homme de culture pas toujours très tendre sur la ville, sur le temps qui passe, vont manquer à la cité phocéenne», écrit dans un hommage le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin.

Le sénateur LR Bruno Gilles, candidat déclaré à la mairie de Marseille en 2021, a salué, dans un communiqué, «un artiste protéiforme, tout-terrain, un peu hors norme» qui «pouvait être à la fois réalisateur du film Cassos avec Patrick Bosso, musicien de jazz et un dessinateur, caricaturiste de presse pouvant croquer avec un trait incisif Marseille et son monde politique local sous un regard sans concession, acerbe et pétri d'humour».

