Leila Delarive se fait le porte-voix de ceux qui n'en ont pas

Ce qu’on remarque en premier lieu quand on rencontre Leila Delarive, c’est son sourire. Éclatant, volontaire et surtout permanent. Malgré tout. Malgré les préjugés, les revers essuyés en public, les jalousies mal placées. À presque 42 ans, elle s’est libérée de pas mal de démons, a gagné en confiance en elle et avoue aujourd’hui «être prête à transmettre plutôt que de me contenter de rassembler».

De ses origines iraniennes, elle garde une fierté, le sentiment d’être une «citoyenne du monde», mais aussi des désillusions. «L’Iran est surtout un fantasme. Quarante ans de régime islamiste ont détruit la richesse de son rayonnement d’antan. C’est aujourd’hui un pays fracturé.

«J’aime le bon sens de la terre dont nous faisons preuve. […] Mais ce que je reproche à la Suisse, c’est qu’il y a trop de confort. Donc on s’y endort, comme on se ramollit dans un bon bain chaud!»

En affaires, les Iraniens sont de très forts négociateurs qui n’ont rien à perdre. Face à eux, je suis perdue, je suis transparente comme un livre et donc très Suissesse.» Si elle admire l’ambition américaine, la pétillante entrepreneure reconnaît que c’est sans doute la seule chose qui manque à notre pays. «J’aime le bon sens de la terre dont nous faisons preuve dans ce monde qui avance à une vitesse fulgurante. Ça me rassure. Mais ce que je reproche à la Suisse, c’est qu’il y a trop de confort. Donc on s’y endort, comme on se ramollit dans un bon bain chaud!»

Pas question, donc, pour Leila Delarive de n’y tremper ne serait-ce qu’un orteil. Drivée par une énergie et une vision hors du commun, elle est prête à tout pour aller au bout de ses projets. «Ses idées sont différentes et elle fait les choses à sa façon, je l’aime aussi pour ça», confie sa meilleure amie, Lorena Rossetti, une énergéticienne que Leila Delarive était allée consulter. Preuve que la cartésienne femme de loi est également ouverte à toutes sortes d’approches alternatives. «Leila croit fermement en l’humain. Et fera tout pour élever l’autre. Mais attention: ne vous frottez pas à sa droiture, car vous devrez clairement justifier vos propos. Qui s’y frotte peut s’y piquer!» reprend sa copine avec humour.

Une fillette brillante et précoce

Car si elle a horreur des affrontements directs, celle qui était une petite fille aussi brillante que précoce ne s’est jamais laissé faire. Elle a choisi très tôt le métier d’avocate par amour pour les joutes oratoires, mais surtout pour donner une voix à ceux qui n’en ont pas. «Ma mère nous a toujours dit de faire des études afin de pouvoir toujours retomber sur nos pattes. Elle m’a beaucoup soutenue lorsque je débutais dans le métier et que j’avais deux enfants en bas âge (ndlr: de son premier mari médecin rencontré à l’université), des dettes et que je galérais à me faire un nom et une clientèle.»

Une période difficile, certes, mais c’est justement dans l’adversité que Leila Delarive se réalise. Rien de pire pour cette battante que le calme ronronnant. Une fois installée au barreau, elle aurait pu y rester, gagnant bien sa vie. Mais le système légal à deux vitesses ne lui a pas convenu. Elle a détesté la déshumanisation du prévenu et s’est réfugiée dans des domaines plus techniques, comme le droit des télécoms, de l’immobilier ou de l’environnement. «Je pense que défendre les autres fait partie de mon ADN. Avocate, pour moi, c’est accompagner et conseiller son client. Une sorte de coaching. Cette notion de guide est présente tout au long de mon parcours. J’aide les gens à se faire entendre.»

C’est dans ce même ordre d’idées qu’elle lance la chaîne de télévision BeCurious en 2015, au ton volontairement décalé. «Cette aventure a été la pire et la meilleure de ma vie professionnelle. C’est en faisant des erreurs qu’on apprend, qu’on grandit. Et là, je me suis plantée de canal – nous aurions dû lancer une chaîne YouTube plutôt qu’être actifs sur le câble – j’ai foncé au lieu de procéder par étapes et surtout j’étais dépendante de l’audience, moi qui ai toujours refusé dépendre de qui que ce soit.»

Elle insiste pour souligner son indépendance financière, notamment vis-à-vis de son mari Patrick Delarive, qui l’a forcée à trouver des plans B pour rembourser tous les créanciers d’un projet qui n’a jamais trouvé son public. Aujourd’hui, sa chaîne abrite encore quelques contenus, mais le canal a été revendu et Leila Delarive a pansé ses plaies et a appris à se recentrer sur elle-même pour retrouver son chemin en suivant ses «tripes», comme elle le dit.

La technologie au service de l’humain

Ce chemin, c’est toujours celui qui fait d’elle un porte-voix pour ceux qui ont des messages à faire passer. «Cette mission doit être née avec la révolution iranienne, quand je n’avais pourtant qu’une année. Du jour au lendemain, les gens ont perdu toute liberté d’expression et j’ai grandi avec cela.». Et sa curiosité permanente l’a mise sur la voie de son projet actuel. «J’entendais sans cesse les gens dire que l’intelligence artificielle allait dicter nos vies dans dix ans. Je me refuse de croire à cette projection fataliste! Alors je me suis renseignée et, aujourd’hui, je travaille pour que les avancées technologiques bénéficient à l’humain au lieu de l’asservir. J’aimerais que tout un chacun puisse les utiliser de manière éclairée. Si on laisse faire Facebook, Google ou Alibaba, ce sera toujours dans un but commercial au détriment de l’intérêt individuel.»

En clair, Leila Delarive bosse sur deux projets parallèles. D’abord l’Empowerment Foundation, qui a pour but de démystifier la technologie par le biais d’événements divertissants. Puis Amplify, une start-up qui devrait être lancée cet automne pour démocratiser l’accès aux réseaux de distribution digitaux. «Imaginons un sportif qui veut exprimer son soutien à une cause. Il fait appel à son réseau pour une aide financière, comme une sorte de crowdfunding. Si chacun met 1 franc, il peut peut-être réussir à s’offrir tout Times Square pour diffuser sa vidéo, et ce simplement en passant par nous!» (24 heures)