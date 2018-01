Les choix de la rédaction pour 2018

La déflagration «Westworld» frappera encore

Le coup de cœur de Cécile Lecoultre

L’abondance de biens règne dans une discipline chronophage, donc depuis 2014, il est devenu physiquement impossible de visionner l’ensemble de la production. Air connu, le monde entier s’accorde à célébrer l’âge d’or des séries. Et pourtant, ça innove encore… en revisitant le passé avec intelligence. Ainsi de la déflagration Westworld, basé sur Mondwest, de Michael Crichton (1973). Signe des temps, la saison 2 excite tant les supputations les plus folles que les créateurs Jonathan Nolan, J. J. Abrams, etc. ont été obligés de modifier le scénario en fonction des réflexions trop malignes des internautes. Au souvenir du monstrueux dernier épisode, un film de 90 minutes qui laissait ébahis et prêts à discuter jusqu’au bout de la nuit. Gageons que les êtres humains vont souffrir en compagnie de cow-boys et cow-girls trop robotisés pour rester honnêtes. Jusqu’où, de la fusion corps et âme, ira la dystopie? Promise à de nouvelles attractions, ce parc expose un cas scientifique passionnant qui percute en plein les problématiques d’époque. Et bien sûr, des suites…

Printemps 2018.

«Taboo»

La série produite par Ridley Scott, ses décors somptueux et ses costumes d’époque, reconduit Tom Hardy dans le rôle de James Delaney sur BBC One, héros mystique et sanguinaire affrontant la Compagnie britannique des Indes orientales, dans l’Angleterre crasseuse du début du XIXe siècle.

Fin 2018.

«Dix pour cent»

L’agence de casting parisienne, avec Camille Cottin dans le rôle d’Andrea, revient sur France 2 doper la carrière de stars pour une saison 3. Au rang des «guest» qui jouent leur propre rôle, après Nathalie Baye, Juliette Binoche ou Guy Marchand, les noms de Béatrice Dalle, Gérard Lanvin ou Michel Blanc circulent.

Septembre.

Un bureau légendaire

Les agents sous couverture de la DGSE, dont les noms sont tirés des insultes du Capitaine Haddock, s’inventeront à nouveau des identités sur Canal+ pour une saison 4, dans la série produite par Éric Rochant, avec Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin et Léa Drucker.

«Castle Rock»

Stephen King a souvent été adapté à l’écran. Attendue cette année sur la plate-forme de streaming Hulu, Castle Rock intrigue particulièrement: la série produite par J.J.Abrams ne s’inspire pas d’une œuvre, mais combine thèmes et personnages de l’ensemble des écrits du père de Shining.

(24 heures)