Les nouvelles têtes au 19h30

Philippe Revaz

«Je n’avais jamais pensé que je ferai ce job un jour, ça n’a jamais été un rêve en soi. C'est même l’inverse: j’ai plutôt toujours dit que je ne ferai jamais ça de ma vie!» Pour ce Valaisan de 44 ans, originaire de Vernayaz, le challenge est de taille. »C’est quelque chose que je me réjouis d’empoigner, c’est un outil absolument extraordinaire.

Philippe Revaz débute sa carrière à l’agence de presse Freenews. Il la poursuit à Genève, au sein de la rédaction commune de Radio Lac et de la RSR de l’époque. C’est pour cette dernière qu’il devient en 2003 correspondant au Palais fédéral. Dès 2007, il quitte Berne pour les micros de l’émission Forum qu’il produit et présente jusqu’en 2014. Il occupe ensuite la fonction de correspondant de l’actuelle RTS à Washington, d’abord pour la radio puis pour la télévision. «Je me rends bien compte de l’exposition que cela représente… depuis deux ans je suis un anonyme complet à Washington. Ca va être un gros changement».

Ce père de deux enfants n'est en tout cas pas attiré par le côté people de son nouveau poste. «Je ne vais pas me montrer en photo avec mes enfants. Mais il ne faut pas être hypocrite non plus: en passant tous les jours dans les écrans de tous les Romands, je ne disparaîtrai pas complètement dès que je sortirai du champ des caméras.»

Claire Burgy

Cette Fribourgeoise de 40 ans découvre la télévision durant ses études en animant des émissions jeunesses à la Télévision suisse romande. Elle se forme au micro à la Radio suisse romande à partir de 2005. Elle rejoint Espace 2 en 2007, où elle anime des émissions telles qu’Avant-scène et Les Matinales, et se spécialise dans le domaine de l’Opéra. De retour au petit écran en 2010, elle rejoint Tard pour Bar, magazine culturel de la RTS, puis l’Actualité TV dès 2011. Elle présente différentes éditions du journal, mène notamment les interviews culturelles dans le 12h45 tout en dirigeant la rubrique Société Culture. Claire Burgy sera le joker de Philippe Revaz à la présentation du 19h30 en semaine. Elle confirme que pour la rédaction cette annonce a été surprenante. «J’en ai été informée hier-mardi sachant que je fais partie du dispositif, et les collègues l’ont tous appris ce matin à 9h30, en séance de rédaction. C’est clair que c’est un changement, qui s’inscrit dans un nouveau projet pour le 19:30 semaine, avec notamment des nouveautés techniques dans le studio, et effectivement de nouveaux visages.»

Jennifer Covo

Les spectateurs connaissent déjà cette Genevoise de 41 ans, qui présente depuis 2016 les éditions du week-end. Après ses débuts à One FM, elle travaille deux ans pour la chaîne Léman Bleu, pour laquelle elle réalise des reportages et présente le téléjournal. Elle rejoint la RTS en 2010 en tant que journaliste à Genève Région. Dès 2013, elle présente Couleurs locales, avant d’intégrer un an plus tard la rubrique économique et de présenter, en tant que remplaçante, Le 12h45 et les Journaux du week-end. Une édition à laquelle elle se consacre aujourd’hui exclusivement.

(24 heures)