Méthode Coué pour Alain Morisod

«Je sais combien vous êtes déçus de l’arrêt des «Coups de cœur» et combien vous nous soutenez. Mais les choses bougent et nous pourrions bien nous retrouver prochainement, peut-être même dès le mois de février prochain.» Il y a quelques jours, à Vuarrens, ce fut Noël avant l’heure pour près de 400 spectateurs venus assister au «Concert de Noël» d’Alain Morisod et de ses Sweet People. Un membre de son équipe annonçait même dans les coulisses qu’une pétition demandant le retour de l’émission avait été signée par plus de 22'000 personnes. «Avec ça, ils seront bien obligés de revenir en arrière», s’enthousiasmait déjà ce fervent supporter.

Pourtant, dès sa sortie de scène, le pianiste et producteur genevois était déjà moins affirmatif. «C’est officiel? «Les coups de cœur» vont reprendre?» «Euh, dites que les contacts avec la RTS sont renoués.» Un coup de fil à la responsable des relations publiques de la RTS, Sophie Balbo, tempère encore un peu les ardeurs: «Nous avons effectivement appris qu’une pétition a été lancée en septembre, mais ignorons combien de signatures ont été récoltées. Et nous ne sommes pas en contact direct avec Alain Morisod en ce moment.»

La communicante assure toutefois que la RTS est sensible aux attentes du public amateur de divertissement et de variétés. «Il s’agit d’un public auquel nous tenons et que nous souhaitons satisfaire. Plusieurs émissions de divertissement sont toujours au programme et rassemblent un large public, dont certainement aussi celui des «Coups de cœur.» Et d’annoncer que la chaîne prépare pour le 31 décembre une nouvelle émission intitulée «Que du bonheur!». «Mais nous travaillons aussi sur un nouveau format de divertissement, ainsi que des soirées spéciales consacrées à la chanson populaire en 2020.»