Oui, Ernest et Bart sont un «un couple aimant»

Des fans se sont longtemps posés la question: Ernest et Bart, marionnettes de «1, rue Sésame», sont-ils homosexuels? L'un des scénaristes du célèbre programme télévisé pour enfants vient de le confirmer: oui, ils forment bien «un couple aimant».

Dans une interview publiée dimanche sur le site LGBT Queerty, Mark Saltzman, l'un des scénaristes, a répondu à la question de savoir si Ernest et Bart étaient homosexuels par l'affirmative.

«J'ai toujours senti que (...), quand j'écrivais Bart et Ernest, ils l'étaient», a-t-il dit, en soulignant que les deux personnages présentaient des caractéristiques du couple qu'il formait avec «l'amour de (sa) vie», Arnold Glassman, mort en 2003.

Démenti des créateurs

«Je ne pense pas que j'aurais pu les écrire autrement que comme un couple aimant», a-t-il ajouté. «La dynamique» entre les deux colocataires à l'écran reflétait celle entre son partenaire et lui, l'un étant «chaotique», l'autre «obsessionnel-compulsif», selon lui.

Mais Sesame Workshop, l'organisation qui a créé le programme, a assuré qu'Ernest et Bart n'étaient que «meilleurs amis». «Ils ont été créés pour apprendre aux enfants en maternelle que les gens peuvent être amis avec des personnes très différentes d'eux», a-t-elle indiqué dans un communiqué publié sur Twitter.

Please see our statement below regarding Bert and Ernie. pic.twitter.com/6r2j0XrKYu

Please see our most recent statement regarding Bert and Ernie below. pic.twitter.com/gWTF2k1y83