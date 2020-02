Rien n’oblige Laurence Ferrari à choisir entre musique et débat

Professionnelle comme à l’antenne, Laurence Ferrari est une femme très chaleureuse à la ville. Une mère attentive aussi, en particulier quand son petit garçon la rejoint dans le lobby du palace de Gstaad, un paquet de bonbons à la main. «N’en mange pas trop, tu sais que ça te donne mal au cœur après», lui glisse-t-elle gentiment en l’invitant à s’installer avec nous à condition de rester tranquille. En ce premier jour des Sommets musicaux de Gstaad, la quinquagénaire n’est pas ici la journaliste parisienne, ex-star du Journal de TF1, mais l’épouse de Renaud Capuçon, violoniste et directeur artistique de la manifestation. L’occasion de marier son amour de la musique et des mots dans des lectures musicales destinées aux enfants qu’elle a présentées le 3février.

Vous et votre mari êtes souvent en Suisse. Pourriez-vous imaginer y vivre?

Très sincèrement, oui. C’est un endroit où je me sens chez moi. Ce sentiment est totalement instinctif dès que j’arrive en Suisse. Il faut dire que nous sommes tous les deux originaires de Savoie — j’ai grandi entourée de montagnes, du lac du Bourget; le paysage ici me paraît familier. Mais il y a quelque chose en plus dans la façon de vivre qui me plaît beaucoup. Je me vois bien dans quelques années m’installer au bord du lac.

Vous êtes à Gstaad pour lire des textes accompagnés de musique classique jouée par votre mari. Travailler ensemble, une occasion?

C’est un clin d’œil, pas plus que ça. On en a eu l’idée à la naissance de notre fils. Il existe beaucoup de textes avec récitant et de la musique, comme «L’histoire de Babar» et «Ferdinand le taureau», que je lis ici. On s’est dit qu’on pourrait en faire un disque à lui offrir quand il sera grand. Pour nous, c’est juste un grand bonheur. Renaud est un immense soliste, je suis journaliste, chacun est à sa place. Être récitante est lié à l’oral, cela rejoint mon métier. C’est agréable de mêler nos deux savoir-faire de temps en temps pour des occasions spéciales. On aime beaucoup l’idée de la transmission de la musique aux enfants.

Selon vous, il faut commencer jeune?

C’est important d’écouter de la musique, quelle qu’elle soit: du rock, du rap, de la pop, je ne suis pas sectaire. Les enfants sont baignés dedans. il y en a partout, dans les publicités, à la télé. C’est vrai que si on peut leur faire découvrir de temps en temps Mozart et Bach, on éduque leur oreille et je crois qu’on leur fait du bien. Ça les détend et leur permet d’avoir une autre attitude par rapport aux notes qui est bénéfique.

Vous avez développé votre oreille musicale depuis l’enfance?

Mes grands-parents, originaires de la région de l’Émilie-Romagne, sont arrivés entre les deux guerres en France. C’était une famille de musiciens, à peu près comme toutes les familles italiennes. Chaque repas dominical était en chansons, des airs d’opéra mais aussi des mélodies locales. Mon grand-père était violoncelliste et professeur de guitare. Ses enfants faisaient eux-mêmes de la musique: mon père violoncelliste et mon oncle violoniste. J’ai baigné dedans depuis mon plus jeune âge. J’ai toujours joué du piano à petites doses, je ne suis qu’une pianiste amateur, mais j’adore ça. Quand Renaud n’est pas là et qu’il ne répète pas à côté de moi ses concertos, j’écoute constamment de la musique à la maison, dans la voiture ou même au travail. Comme nous sommes dans un open space, c’est l’enfer pour se concentrer, alors je mets mes écouteurs et Bach.

Vous avez rejoint Radio classique en 2018 avec l’émission «Entrée des artistes». Un besoin de sortir de votre zone de confort?

Complètement. Je ne suis que journaliste, je n’ai pas fait d’études musicales et je suis pianiste amateur. Il y a donc un travail monumental derrière chaque émission. L’idée n’est pas seulement de lancer un disque, mais de parler d’un artiste, d’un orchestre, d’un compositeur, d’une œuvre. Je n’assomme pas les auditeurs avec mes commentaires, mais il faut réussir intelligemment à leur faire savoir ce qu’ils écoutent, faire passer mes émotions, aussi.

Pourquoi ce virage?

Par pur plaisir. Radio classique m’a sollicitée, et j’ai tout de suite dit oui, car j’ai trouvé assez géniale l’idée de faire de la radio mais pas pour de l’info. C’est un vrai pas de côté qui m’apporte un tel bonheur. Il est totalement complémentaire de l’exercice que je fais le soir sur CNews avec «Punchline», qui est du débat, comme un combat de catch. Je dis souvent que mes deux heures de radio classique ressemble à prendre un bain chaud avec des huiles essentielles avant de monter sur le ring.

L’adrénaline de l’info reste-t-elle addictive?

Pour être honnête avec vous, oui. J’adore, et ça correspond à ce que je suis: énergique, impulsive. J’aime le débat, quand ça bouge, quand ça va vite. J’aurais beaucoup de mal à arrêter aujourd’hui, car c’est un exercice dans lequel je m’amuse infiniment. Ça fait trente ans que je suis journaliste, mon expérience et ma connaissance de l’actualité me sont précieuses.

Avec le recul, quel regard portez-vous sur cette période où vous présentiez le téléjournal de TF1?

C’étaient des années excitantes, formidables mais trop exposées, et maintenant pour rien au monde je ne revivrais ça. Le 20heures reste le graal pour les journalistes, quelque chose d’inaccessible; on est très peu nombreux à l’avoir fait et j’en suis très fière. J’ai relevé cet énorme challenge pendant quatre ans, j’ai mené de grandes interviews, le débat de la présidentielle de 2012, interviewé Obama, je suis partie en Afghanistan, en Iran, mais je suis plus heureuse aujourd’hui dans ce que je fais sur CNews en termes d’information.

Vraiment?

Le 20heures est très codifié, et marge de manœuvre en réalité infinitésimale. L’exercice devant plaire au plus grand nombre, il est forcément consensuel. À présent je suis beaucoup plus libre, plus moi-même, j’ai mille fois moins de contraintes, et le débat est la formule journalistique qui me convient le mieux.