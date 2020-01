Sur La Télé, les «meringues» veulent faire la peau aux «saucissons»

Quel est le sobriquet des habitants de Lutry? Savez-vous placer la commune de Sainte-Croix sur une carte vaudoise? Quel est le plus haut sommet fribourgeois? Voici un florilège de questions qui seront posées dès mercredi aux candidats de «C’est comment chez vous?», le tout premier jeu télévisé lancé par la chaîne La Télé. Chaque semaine, une équipe vaudoise et une équipe fribourgeoise s’affrontent en défis et en quiz portant sur leurs connaissances du canton adverse.

À l’issue des deux premières manches, soit deux rendez-vous hebdomadaires de 40 minutes, l’équipe qui remporte le plus de points – des saucissons ou des meringues, selon la couleur du canton – participe à la finale la troisième semaine. Commence alors une chasse au trésor et une course contre la montre dans une commune du canton concurrent afin de retrouver le trophée de l’émission.

Un résultat prometteur

«Le projet d’un jeu est resté sur un tas d’idées depuis des années. La direction des programmes attendait d’avoir les moyens humains et financiers pour le réaliser», explique l’animateur du jeu Stefane Guerreiro, un Lausannois de 26 ans à l’aisance surprenante, déjà à la tête du dernier talk-show de La Télé «Les Curieux». «Comme la chaîne est valdo-fribourgeoise, il nous est très vite venu l’idée de mettre en confrontation les deux cantons.» Le résultat est prometteur.

Instructif, dynamique, décomplexé et drôle, le premier épisode de «C'est comment chez vous?», montré à la presse en primeur et qui sera diffusé ce mercredi à 18h15, livre déjà une séquence mémorable. Lors du «défi impossible», deux candidats doivent faire deviner des mots à leurs coéquipiers, le visage plongé dans une bassine d’eau. «C’est débile, mais tellement drôle», assume Stefane Guerreiro. Lorsqu’une candidate fait des bulles, c’est tout le plateau qui est hilare. Et, à n’en pas douter, les futurs téléspectateurs du divertissement afterwork.