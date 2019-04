«Vernon Subutex» de Despentes débarque à l’écran

Virginie Despentes, romancière vénéneuse, déroule son rock’n’roll littéraire depuis une quinzaine d’années et «Baise-moi». En 2015, à la parution du deuxième volume de «Vernon Subutex», la pasionaria désormais assagie, et même académicienne Goncourt, décide de poursuivre l’écriture de cette quasi chronique fin de siècle. Son adaptation en série s’arrête là, après 800 pages, couvertes en 9 épisodes qui laissent la même gueule de bois qu’une fête inachevée. Dans cette chronique des années 2000 balbutiant leur chaos d’incertitude, les dinosaures s’éteignent comme le disquaire Vernon Subutex, bientôt jeté à la rue. Les réseaux sociaux étendent leur pouvoir. Détective privée, La Hyène y suit la piste des fake news et autres cyberharceleurs. Même le suicide d’Alex Bleach, un rappeur black délavé par son passé, n’apporte aucun panache, juste un mystère qu’il a enregistré sur des cassettes avant de passer à l’acte. À mi-course de la première saison, un personnage constate: «Décidément, c’est le deuil de tout en ce moment».

La réalisatrice Cathy Vernet ponctue sa scène de crime de détails datés qui dans l’œuvre de Virginie Despentes allaient bientôt s’effacer au profit d’observations sociologiques moins épidermiques. Au niveau visuel, ce Paris glauque flotte entre deux âges. Tout transite ici, comme de nouvelles structures élémentaires de la parenté, loin des familles recomposées ou même de communautés structurées. Comme Vernon encore, au look de messie glandeur à tignasse, sans autre paroisse que la play-list qui lui coule entre les oreilles. Attaché à son seul blouson, ce quadragénaire garde de beaux restes d’innocence vintage époque «Péril jeune» de Cédric Klapisch. C’est Romain Duris qui l’interprète, parfait jusqu’au dernier cheveu gras.

D’ailleurs, et c’est le plaisir essentiel de la série, la cinéaste a trouvé les tronches parfaites de l’emploi. Ni chômeurs à temps plein ni glorieux clochards célestes, les potes de Vernon postulent tous en parfaites icônes de la précarité. Qu’il s’agisse de leurs amours, identité, profession, amis ou em…, chacun cherche son néant personnel. «T’as rasé sa crête de punk?» balance une vieille camée décatie à sa copine alourdie de vingt kilos poisseux de chips gobés devant la télé. En bombe homo mûrissante, Céline Salette cogne la baraque, comme la musicienne Fischbach en péronnelle vindicative, Laurent Lucas en producteur pourri ou Philippe Rebbot en bobo bigleux recyclé.

«On entrait dans le rock comme dans une cathédrale... il y avait des saints partout, on ne savait plus devant lequel s’agenouiller pour prier»

Dans sa descente dans l’underground trash du début du siècle, la romancière pompe les suintements cicatriciels d’un tissu social esquinté. Plus mature dans l’orbite sociologique de «King Kong Théorie», la presque quinqua mate ses congénères avec une bienveillance inattendue. Et même une distance qui décape autrement que par la fulmination rageuse. Comme Boris Vian qui lui inspire le prénom du héros Vernon, auquel elle accole Subutex, terme générique pour buprénorphine, le style plane et se vrille en vers rudes et crus dans sa trilogie. La série renonce à ces ambitions classieuses et tente d’inventer sa propre voie chorale.

Ainsi, la poésie sauvage de ce phrasé singulier a quasi disparu à l’écran, la solitude urbaine pèse dans les casques de motos et les écouteurs de smartphones. Le semblant d’intrigue policière prend le dessus, les mirages de Barcelone clignotent à peine, les amours lesbiennes se désenchantent en papouilles anodines. Le cadavre d’Alex Bleach semble passé à la Javel. En scénariste attentive à un texte aussi «sacralisé» par ses aficionados, Cathy Vernet semble alors se raccrocher à la prophétie de la romancière: «Souviens-toi, Vernon, on entrait dans le rock comme on entre dans une cathédrale, et c’était un vaisseau spatial, cette histoire. Il y avait des saints partout, on ne savait plus devant lequel s’agenouiller pour prier…» Prenant les fidèles au mot, son «Vernon Subutex» se boucle en communion de bons sentiments au kitsch revendiqué. À quelques mois près, ça aurait pu finir autour d’un rond-point en gilets jaunes. (24 heures)