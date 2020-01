«L’amour est dans le pré» recrute à Swiss Expo

«Bonjour, c’est l’émission «L’amour est dans le pré». Nous cherchons des agriculteurs célibataires – hommes ou femmes – qui seraient intéressés de participer à l’émission. Est-ce que vous en connaissez?» Durant deux jours, Emeline Gay et Anne Thomas vont répéter inlassablement cette question auprès de la quasi-totalité des éleveurs présents à Swiss Expo. «Nous sommes à la recherche d’un ou une participant suisse, explique la dernière nommée, conseillère artistique de l’émission. Nous avons déjà eu plusieurs prétendantes de votre pays, mais jamais de participants. Et comme nous savons que l’émission est regardée ici…»

Carnet à la main, les deux «recruteuses» passent d’éleveur en éleveur et sont toujours bien accueillies. «Ah, ouais, «L’amour est dans le pré»? Non, je suis déjà marié. Mais je peux vous donner le numéro d’un copain.» «Ça ne fait que deux ans que l’on recrute comme ça dans les salons. Ça rigole beaucoup et on nous fait souvent des blagues, notamment à propos de Karine LeMarchand. Mais on bénéficie d’une bonne image. Les gens savent qu’on ne se moque pas d’eux et que le fond est sérieux: en quatorze saisons nous avons quand même formé une soixantaine de couples, qui ont donné naissance à 55 bébés.»

Le travail se poursuit, de blague en blague. «C’est sympa, mais j’ai tout ce qu’il me faut à la maison. Par contre, je peux vous offrir un verre?» Ou: «Dis donc chérie, c’est «L’amour est dans le pré», tu permets que je m’inscrive?» Au fil de rencontres, les deux «recruteuses» finissent toutefois pas tomber sur un éleveur beaucoup moins rigolard. «Oui, ça pourrait m’intéresser. Mais rappelez-moi plus tard!» Peut-être le début d’un nouveau conte de fées télévisuel.

Les personnes intéressées peuvent s’annoncer par e-mail à anne.thomas@fremantle.com