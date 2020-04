Confident des stars, Michel Drucker se raconte dans le salon des anonymes

Mais quel est cet ovni de la petite lucarne qu’est Michel Drucker? Entré au service des sports de la première — et unique — chaîne française il y a plus de cinquante ans, le dinosaure de la télévision peut se targuer d’avoir tendu son micro à… toutes les stars au fil des époques qu’il traverse comme un jeune homme. Mitterrand, Chirac, Johnny Hallyday bien sûr, Belmondo, Delon, Céline Dion, Pelé ou Hillary Clinton, la liste est sans fin.

Infatigable, omniprésent sur les ondes, l’ami des stars et présentateur préféré des Français — qui réunit encore des millions de fidèles chaque dimanche — parcourait depuis quatre ans les théâtres, jusqu’à l’arrêt brutal des représentations en raison de l’arrivée du virus. Il y racontait sa vie et livrait les anecdotes à la manière d’un roman, comme il aurait dû le faire jeudi dernier à Morges, dans le cadre du festival d’humour malheureusement annulé.

Michel Drucker, ça va?

Je me protège, j’applique les conseils des médecins, de ceux qui savent, depuis mon petit village de Provence qui vit au ralenti. J’ai une chance extraordinaire de pouvoir être ici, entouré de mes proches. Je fais un peu de sport et j’appelle les copains du métier, en croisant les doigts.

On vous attendait à Morges jeudi et vous êtes confiné. C’est irréel!

Je me faisais une joie de venir chez vous, mais je ne chôme pas. Je réalise de petites vidéos avec mon smartphone, où je raconte mes rencontres avec Lino Ventura, Cloclo, Aznavour, et je les envoie dans les maisons de retraite. La solitude des autres me fait de la peine, et plus encore pour ceux qui n’ont parfois que la télévision pour la combler.

Monter sur scène, c’est votre plus grand défi?

Absolument. Je commence seulement à être dans le plaisir après quatre ans, et il m’aura fallu 150 dates pour être enfin à l’aise. C’est un travail de mémoire, d’une grande solitude, avec sa voix et ses tripes. Ça n’a rien à voir avec mes émissions du dimanche.

Pourquoi aviez-vous tellement envie de raconter votre vie, puisque c’est ce que vous faites?

Même si ça en donne l’impression, ce n’est pas de moi que je souhaite parler, mais de toutes ces personnalités que j’ai eu la chance incroyable de côtoyer et dont beaucoup ne sont malheureusement plus là. Je sais bien que je ne suis pas le nouveau Laurent Gerra, mais après toutes ces années de contact avec le public par écran interposé, j’avais envie d’aller le voir, comme quand j’accompagnais mon père médecin de campagne dans ses tournées.

Ça ne vous fait pas flipper d’être le dernier sur Terre à avoir côtoyé Léon Zitrone ou le général de Gaulle?

Au contraire. Si je n’ai pas la légitimité d’un homme de théâtre et que mes vannes sur scène sont foireuses, je ressens comme un devoir de mémoire d’évoquer tous ces grands qu’étaient Zitrone — que vous citez — mais aussi Claude François, Montand ou Le Luron.

Mais ces noms naguère célèbres et qui faisaient les beaux soirs de vos émissions parlent-ils encore au public!

Vous plaisantez? Les seniors que je rencontre ne sont pas des accros à Netflix; ils sont fidèles à ceux qui ont marqué une période de leur vie. Il n’y a qu’à voir le triomphe des films — toujours les mêmes — rediffusés en ce moment, cela veut bien dire quelque chose. Les stars d’hier ont fait rêver les gens, leurs chansons ou leurs films ont accompagné leur parcours, et j’essaie d’attraper ces morceaux de temps avant que tout ne s’efface.

Qui vous a inspiré, vous?

Ils sont nombreux. Pelé et Killy me viennent immédiatement en tête pour les sportifs, ce qui est à peu près pareil pour Montand et Aznavour, que j’admire pour leur abnégation, car rien n’était gagné pour eux. Vous savez, avec du travail, un artiste peut finir par avoir du talent et Aznavour en est la preuve quand on relit les choses horribles qu’on a commencé par écrire sur lui. Il faut toujours se méfier des débuts… aussi bien ratés que réussis!

Après «Seul avec vous», «De vous à moi» est le second spectacle qui traite de vos rencontres. Que dit-il de neuf?

Tout! Je ne suis pas figé dans le passé et ce n’est pas parce que je raconte les anciens que cela m’empêche de recevoir dans mes émissions actuelles Adèle, Vianney ou Bigflo et Oli. La mise en scène est également très différente avec un grand smartphone qui me permet d’interroger le jeune présentateur que j’étais à 35 ans. On saute d’une époque à l’autre, et tout ce que je confie au public sur les humoristes, les politiques, les grands disparus, les petits travers de chacun, je n’en ai jamais parlé ailleurs.

Qu’est-ce qui a changé le plus en un demi-siècle?

La liberté de ton: c’est incroyable! Les humoristes ont fait rire avec des choses impossibles à reproduire aujourd’hui. Je vois les jeunes découvrir effarés ce que je raconte sur Desproges, Le Luron, Coluche, qui seraient tout le temps au tribunal avec des textes qui passaient pourtant tout droit il y a quarante ans.

On vous traite surtout de gentil quand on parle de vous. C’est agaçant?

Le ricanement, le cynisme, la méchanceté gratuite sont pour moi démodés, alors ça ne me dérange pas d’être le gentil de service. Je me tourne très souvent en autodérision, et je rigole de la bienveillance qu’on me colle sur le dos. La solidarité, l’entraide, voilà des valeurs qui collent à la période, non?

Dans le fond, pourquoi vous imposez-vous des voyages dans une petite ville comme Morges plutôt que de courir les soirées VIP?

Cela m’a pris du temps, mais je me suis petit à petit aperçu que j’avais davantage le goût des vraies gens que des célébrités. Je me suis rendu compte que je devais tout aux premiers, à ce public qui m’est toujours resté fidèle, et pas aux stars qui n’ont été finalement – pour la plupart – que des étoiles filantes.