La minisérie «Chernobyl» radioactive nos angoisses

Tchernobyl, avril 1986. Un des quatre réacteurs de la centrale nucléaire ukrainienne explose. Un nuage radioactif se forme et s’élève dans l’atmosphère, traversant toute l’Europe. Par miracle, il s’arrêta de justesse à nos frontières. Ouf, à Genève, nous étions sauvés. Vraiment?

HBO et Sky ont fait de la catastrophe une minisérie en cinq épisodes, disponible en streaming et sur les chaînes câblées. «Chernobyl» dépasse tous les records d’audience et de notation depuis sa sortie, en mai dernier. Avec une moyenne de 9,6/10 sur le site IMDB (ndlr: la base de données sur l’audiovisuel), elle coiffe désormais la mythique «Game of Thrones» (9,4/10). Le sujet de l’accident de Tchernobyl est abordé sous un angle qui fait frissonner le spectateur, car le mensonge y tient le premier rôle.

Premiers arrivés, premiers sacrifiés

Le scénariste américain Craig Mazin a commencé ses recherches en se posant une question banale: pourquoi la tragédie de Tchernobyl s’est-elle produite? «La supplication», un livre de la Biélorusse Svetlana Aleksievitch, relate les confessions de témoins et survivants de l’accident. Ces récits ont convaincu Craig Mazin d’écrire une histoire sur les victimes de la catastrophe et le coût humain qu’elle a engendré plutôt que sur l’explosion elle-même.

Le déroulement des faits, minute par minute, jour après jour, évolue selon les perspectives des différents témoins de la tragédie. Notamment les pompiers, premiers arrivés sur les lieux de l’incendie et premiers sacrifiés, ou encore les habitants de la ville de Pripiat, forcés de quitter leur appartement dans l’urgence.

Ce parti pris confère à la série toute sa charge dramatique. Le scénariste n’a d’ailleurs pas eu besoin d’en rajouter, tant les événements s’avèrent suffisamment sombres. Le contexte historique reprend ses droits dans une Union soviétique touchant à sa fin, malgré les conventions sociétales socialistes bien ancrées dans les mentalités. L’Homo sovieticus, à l’instar des pompiers et des liquidateurs, se sacrifie pour sa communauté. Dans son système de valeurs, le bien collectif prime l’individu. Le résultat se révèle poignant pour les téléspectateurs. «Chernobyl» prête une grande attention aux détails, décors et costumes inclus. La ville de Pripiat connaissant un taux de radioactivité toujours dangereux, le tournage s’est déroulé dans le quartier de Fabijoniskes, à Vilnius, en Lituanie. Les immeubles construits selon l’architecture soviétique en vigueur alors et les allées boisées rappellent avec précision la cité frappée par la catastrophe. Quant aux scènes se déroulant dans la centrale nucléaire, les producteurs ont utilisé celle d’Ignalina, également en Lituanie, considérée comme la sœur de Tchernobyl.

Glasnost aotmique

Craig Mazin a souhaité proposer une réflexion sur le coût des mensonges et leur caractère pernicieux. Il réussit brillamment à propulser le spectateur dans l’ambiance soviétique de la guerre froide, au moment du basculement dans la perestroïka mise en place par Gorbatchev. C’est d’ailleurs l’accident de Tchernobyl qui a décidé le premier secrétaire du Parti à lancer son programme de glasnost (ndlr: transparence), signant le début de la liberté d’expression et d’information dans l’Union soviétique, et marquant la fin du mensonge comme système.

Une atmosphère de secret prévaut dans la série, créant des hiatus inquiétants. Par exemple lorsque la gravité de la situation est minimisée volontairement lors d’une réunion avec les plus hauts dirigeants du Parti.

Un personnage à l’américaine…

La trame de l’histoire repose sur des faits et des personnes réels. Les protagonistes, tels Valery Legasov (Jared Harris), directeur de l’Institut d’énergie atomique de Kourtchatov, Boris Shcherbina (Stellan Skarsgard), chef du Bureau des combustibles et de l’énergie, ou Vassili Ignatenko (Adam Nagaitis), un des pompiers irradiés, ont existé, et leurs parcours de vie sont respectés. Pour les besoins de la production, le personnage de la physicienne nucléaire Ulyana Khomyuk (Emily Watson) a été créé de toutes pièces. La scientifique exprime la nécessité de dévoiler la vérité qui dérange et de sortir d’un système de mensonge préjudiciable à tous. Un personnage à l’américaine…

Malgré des scènes effrayantes et une ambiance par moments angoissante, le respect des victimes de l’accident reste le maître mot de la série. Drame documentaire, «Chernobyl» pose la problématique de la dissimulation de la réalité dans nos sociétés, toujours plus exposées aux fausses informations. Elle nous interroge aussi sur notre dépendance à l’énergie nucléaire. Après avoir visionné la série, le spectateur se retrouve au tapis. (24 heures)