Au TKM, déclaration de guerre à la pesanteur

Satanée pesanteur qui empêche les hommes de voler! Leopold Von Fligenstein avait dû déployer des ailes imaginaires pour se hisser parmi les oiseaux dans «La Volière Dromesko», en 1990 au Théâtre de Vidy. Ce drôle d’hurluberlu resurgissait six ans plus tard dans «L’homme de plein vent», fable donquichottesque imaginée par le circassien Pierre Meunier et le comédien Hervé Pierre. Vingt-trois ans après, le binôme cocasse formé par Leopold Von Fligenstein et son complice Kutsch, contrôleur des poids et mesures défroqué, fait son grand retour sur scène.

Branle-bas de combat sur les planches du TKM à Renens: Leopold et Kutsch ont à nouveau déclaré la guerre à la pesanteur. Bricolant dans leur atelier, ces deux figures prométhéennes défient cette loi tyrannique qui bride les hommes. «Le spectacle met en jeu la contradiction entre la tentation à l’élévation et les plaisirs du monde terrestre», souligne Pierre Meunier.

Évidemment, en deux décennies, les deux interprètes aujourd’hui sexagénaires ont perdu (un peu) de leur endurance. «Comme le spectacle est très athlétique, nous avons ralenti le tempo pour préserver nos organismes, sourit Pierre Meunier. Mais il y a quelque chose d’émouvant à voir ces deux gars qui ne lâchent pas la rampe, qui maintiennent leur utopie en déployant l’imaginaire.»