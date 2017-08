Barnabé fait ses adieux à la scène et la Revue disparaît

Vendredi soir à Servion, c’est un drôle d’ours mal léché qui va surgir sur la scène du Théâtre Barnabé. Le public de On descend tous du cocotier! découvrira un personnage un peu bougon, frondeur et imprévisible autant que tendre et généreux. Bref, un octogénaire qui ne fait pas son âge, et adore surtout transmettre ses goûts comme son savoir-faire à plus jeune que lui. Une quelconque ressemblance avec la réalité serait-elle fortuite? «Pas vraiment, souffle-t-on discrètement dans les coulisses du théâtre. Mais ne le dites pas trop fort: ça pourrait froisser le tôlier!»

Le tôlier? Un homme qui a tenu à bout de bras depuis plus de cinquante ans l’une des aventures théâtrales les plus folles de Suisse romande avec son cabaret-théâtre installé en pleine campagne; un artiste passionné de musique classique, d’humour et de spectacles; un Vaudois pure souche qui a troqué malgré lui son nom contre celui de sa création: Jean-Claude Pasche, plus connu sous le nom de Barnabé, ce pseudonyme qui s’est imposé de lui-même alors qu’il avait été donné, au départ, au premier orgue à rouleaux trônant dans son théâtre.

Un spectacle dans le spectacle

Dans le spectacle musical original imaginé par la metteure en scène Nathalie Sabato et truffé de chansons tirées du répertoire de Jean Villard-Gilles, Jean-Claude Pasche incarnera Serge, le propriétaire d’une coopérative d’habitation qui, contre son gré, doit accepter l’aide de ses locataires lorsque les caisses se font vides. Pour contrer ces temps de disette, la petite communauté décide alors de monter un grand spectacle. A Servion, c’est ce «spectacle dans le spectacle» que le public découvrira. Une vraie fiction nourrie d’affection et concoctée par toute l’équipe du théâtre pour offrir un dernier tour de piste haut en couleur à leur… tôlier. Car, cette fois, c’est décidé: à 77 ans dont 70 passés à arpenter des scènes, Jean-Claude Pasche passe le relais. De bon gré, même si le patron sera toujours un peu chez lui chez Barnabé.

«J’arrive, entre guillemets, en fin de carrière, confie-t-il en primeur à 24 heures. J’ai beaucoup donné et je resterai toujours le patriarche mais, à bientôt 80 ans, je me dis qu’il faut que je remise tout ça!» Derrière la pudeur et son parler bien vaudois, l’envie de profiter un peu plus de sa retraite pendant qu’il a la santé. Pour boucler l’écriture d’un roman, pour coucher ses souvenirs dans un livre, pour mettre en valeur surtout sa collection musicale de rouleaux perforés qu’il glisse toujours volontiers dans l’un de ses orgues mécaniques qui font aussi la réputation du théâtre créé dès 1965. «Comme mon père, qui a «rangé ses affaires» bien avant de nous quitter, j’ai veillé à l’avenir du théâtre en créant une fondation, en 2005, avec l’aide du Canton. Depuis, l’idée a fait son chemin et j’ai trouvé, aujourd’hui, quelqu’un pour me remplacer complètement. Valérie Bovet a un rêve. J’aime sa franchise, son ouverture mais aussi son respect pour l’histoire de ce cabaret.»

Valoriser le «made in Barnabé»

La comédienne et metteur en scène lausannoise, née à Ecublens en 1967, est arrivée dans l’équipe de La Revue de Servion il y a une dizaine d’années. Entrée en fonction il y a un an déjà pour succéder à Emmanuel Samatani, le complice artistique de Barnabé depuis 22 ans, la nouvelle directrice qui veillera également au volet administratif dévoile ces jours-ci sa première programmation de saison. Et regorge de projets pour, confie-t-elle, mettre au goût du jour «l’esprit de saltimbanques» et redonner du lustre au «made in Barnabé».

De son côté, le créateur du théâtre fera encore quelques apparitions dans des spectacles. Mais c’est en chantant les textes de Gilles qu’il tire sa révérence. Avec, aussi, un grand sentiment de reconnaissance: «J’ai vécu le renouveau qui a marqué l’après-guerre, j’ai pu compter sur le soutien indéfectible de ma famille et sur les coups de pouce de personnalités comme Jacques Béranger, l’ancien directeur du Théâtre Municipal de Lausanne, et le chansonnier Albert Urfer. Durant plus de cinquante ans, j’ai côtoyé des grands artistes et mis le pied à l’étrier à d’autres. La seule chose qu’il faut retenir, c’est que l’on ne réalise jamais une telle aventure seul. Il n’y a aucun miracle dans la vie, seulement du boulot!»

La fin de «La Revue» annonce le renouveau

Pour assurer l’avenir, financier et artistique, du Théâtre Barnabé, il faut du neuf! C’est avec cette conviction que Jean-Claude Pasche passe le relais. Et donne quartier libre à la nouvelle direction pour faire sa petite révolution. Première décision d’importance: après 51 éditions, la Revue de Servion – qui a fait la renommée du cabaret installé à la campagne et formé des générations d’artistes et de techniciens – ne sera pas à l’affiche l’hiver prochain. «On saute un tour, cette année, mais aucune décision définitive n’a été prise pour la suite, assure Valérie Bovet. Pour réussir à préserver l’âme de ce lieu, il faut oser le renouveau. Les spectacles musicaux resteront au cœur de la programmation et le savoir-faire développé depuis 50 ans perdurera, mais nous allons aussi tenter de nouvelles choses.» Avec un projet central: l’ouverture d’une école dédiée aux arts de la scène.

Que les habitués de Servion se rassurent: à Noël, ils auront tout de même droit à de grands tableaux de cabaret, mâtiné d’humour, de plumes et de paillettes puisque la Revue cédera sa place à la comédie musicale La Cage aux folles. «Ce spectacle tiré de la pièce de Poiret a été créé pour la première fois en français chez Barnabé en 1997 et a marqué la carrière de Jean-Claude comme l’histoire du théâtre. Le remonter vingt ans plus tard m’a paru être une évidence et un bon moyen d’effectuer des changements en douceur.» Cette première saison imaginée par Valérie Bovet offrira également une belle visibilité à l’équipe de La Comédie musicale improvisée, promet un concert avec 4 organistes emmenés par Benjamin Righetti, des soirées de contes (parfois pour adultes), un brunch dansant, sans oublier les traditionnels ciné-concerts Voix du muet, l’accueil de la troupe hilarante de Délit de cuivres et, last but not least, la recréation au printemps de la célèbre pièce de théâtre: Le prénom. «Je suis comédienne et j’adore l’intelligence des textes. J’aime quand les artistes portent leur regard sur la société et c’est cela que j’ai envie de défendre.»

Place aux spectacles!

(24 heures)