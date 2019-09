Beausobre vivra une saison intense avant d’entamer sa mue

Infos

Billetterie:

Le prix des places varie selon les spectacles et selon les catégories. Plusieurs abonnements sont disponibles, dont les formules «Copine & champagne», «Spécial danse», «Découverte» et «Jeune public». Plus d’informations sur le site internet.



Adresse du théâtre:

avenue de Vertou 2, 1110 Morges.



Infos et réservations:

021 804 97 16 (billetterie) et www.beausobre.ch.