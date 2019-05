Bruscon, comédien misanthrope, déverse son fiel au Pulloff

Plus rien ni personne ne trouve grâce aux yeux de Bruscon. À peine débarqué sur les planches craquelées de la salle communale d’Utzbach, petit village autrichien d’éleveurs de porcs, le vieux comédien crache son fiel. Tout y passe: l’Autriche, le théâtre, les acteurs (et surtout les actrices), la musique et les femmes. Pour lui qui se compare à Shakespeare et à Voltaire, seul compte sonchef-d’œuvre peuplé de grandes figures, «La roue de l’histoire».

À l’affiche du Pulloff, à Lausanne, «Le faiseur de théâtre», de Thomas Bernhard, fulmine d’amertume dans une mise en scène signée Jean-Luc Borgeat. Engoncé dans un manteau austère, Pierre Banderet est plus que convaincant dans le rôle du misanthrope rudoyant tour à tour sa femme (Jocelyne Page) – qui lui fait l’affront de tousser sur scène –, ses deux enfants, indécrottables «anti-talents» (David Marchetto et Loredana von Allmen), et l’aubergiste de ce bled paumé, éclairagiste improvisé (Jean-Paul Favre).

La fable est grinçante, cynique, cruelle. Odieux et misogyne à souhait, le vieux Bruscon finira par tomber le masque quand le public préférera le spectacle offert par l’incendie du presbytère à sa grande comédie. L’atrabilaire touché en plein cœur s’effondrera sur ces planches fissurées, métaphore du délabrement du théâtre en province. Car c’est bien cela que Thomas Bernhard exhale dans ce texte aussi âpre qu’enlevé: l’amour profond, absolu, sublime, de l’art dramatique.

(24 heures)

Lausanne, PulloffJusqu’au 19 maiRens.: 021 311 44 22