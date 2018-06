Cet été, le far° se mettra sens dessus dessous

Renverser nos habitudes, notre perception du réel, notre vision du monde. Vous l’aurez compris, les artistes conviés au FAR° se saisiront des arts vivants comme de territoires à investir pour invertir nos codes et nos systèmes de pensée. Le festival tissera sa toile du 17 au 25 août en ville de Nyon mais aussi extra-muros, à Rolle et à Genève, extension de l’Usine à Gaz oblige. Cette 34e édition s’articule autour de trois axes comme autant de balises thématiques. De pistes de réflexion. Renverser les points de vue, d’abord. On citera notamment «Farci. e», composé par Sorour Darabi, chorégraphe transgenre, autour de la notion de genre dans les langues (20-21 août), ou le collectif d’artistes brésiliens Opavivará! qui sillonneront les rues avec leurs petits engins bizarroïdes, invitant les badauds à sortir de leur individualisme (17-21 août).

Retourner notre rapport au temps, ensuite. Le «clown conceptuel» Juan Dominguez jonglera entre passé et présent, explorant de possibles vies parallèles dans «Between what is no longer et what is not yet» (17-18 août), tandis que le collectif Strasse et Lotte van den Berg interrogeront la notion de fin dans «The End» (23-25 août).

Chambarder nos expériences, enfin. La jeune artiste grecque Lenio Kaklea conviera des paires de spectateurs à une performance en privé pour réaffirmer leurs gestes du quotidien comme porteurs de sens (18-20 août). On se laissera envoûter, aussi, par le «Palimpsest» de Nicole Seiler, collection de pièces sonores mêlant événements du passé et instant présent, à écouter aux quatre coins de la ville via une application smartphone (dès le 18 août).

On signalera encore «Hoy por Hoy», enquête brodée par Adina Secretan et le collectif chilien Mil M2 autour de la notion d’indépendance (21-25 août). (24 heures)