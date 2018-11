De nationalité comédienne, avec Molière comme héros

«Il suffit que je donne mon prénom pour que tout change.» À 62 ans, Ahmed Belbachir ne s’émeut plus de la réaction des personnes qui découvrent que, malgré des racines grisonnes du côté de Sils Maria et un passeport suisse, il n’est pas tout à fait d’ici. «Bien que de cultures française et algérienne, je suis de nationalité comédienne. Le théâtre est ma patrie.»

De Lyon à Paris en passant par Avignon, Genève, Sierre ou Lausanne, ce grand bonhomme d’allure débonnaire a sillonné de nombreux territoires dramatiques sous l’égide de Shakespeare, de Brecht ou de Calderon. Il a déambulé dans le sillage d’auteurs plus contemporains comme Koltès, Mrozek ou Heiner Müller. Il joue sous la direction de metteurs en scène tels Jacques Weber ou Claude Stratz, mais c’est Matthias Langhoff, avec lequel il chemine plusieurs années, qui lui donne ses rôles les plus marquants: Edmond dans «Le Roi Lear» ou Étienne dans «Le perroquet vert de Schnitzler».

«Après quelques années, je me suis aperçu qu’aucun auteur, aucun metteur en scène ne parlait de ce que j’étais le seul à pouvoir dire.» Alors il écrit. Notamment une surprenante adaptation du journal de malade d’un jeune chanoine valaisan, Casimir Formaz, décédé à l’âge de 27 ans. En parcourant le Valais avec ce récit de foi, de courage et de volonté de vivre l’instant présent, il reçoit un excellent accueil. «Les salles étaient combles. Des gens qui n’étaient jamais venus au théâtre descendaient de la montagne pour me voir. Au Couvent de Géronde, j’ai interprété Casimir devant 200 nonnes consacrées à la prière. Quand je suis entré dans l’église où je devais jouer, il régnait un silence total. J’ai tellement eu le trac, que je me suis agenouillé pour demander l’aide de Dieu.»

Une liberté apprise des jésuites

Aujourd’hui, Ahmed Belbachir avance souvent seul tant il tient à sa liberté d’être, apprise auprès des Pères jésuites. «Ils m’ont aussi appris que les athées sont ceux qui sont le plus près de Dieu. Tout dogmatisme tue la vitalité.» Et s’il a apprécié de travailler avec les plus grands, il n’a jamais renoncé à son besoin d’indépendance. «Peu à peu, j’ai trouvé comme je pouvais être libre. J’ai toujours un texte prêt. Je peux l’empoigner et partir seul. Quand j’arrive quelque part, j’utilise la lumière de l’endroit, une chaise, une table. Je suis prêt.»

Le metteur en scène et ancien directeur de Saint-Gervais Philippe Macasdar, qui le dirige actuellement, se souvient de la première fois où il l’a vu sur scène. «C’était en 1986. Il incarnait Edmond, le bâtard dans «Le Roi Lear». Son jeu subtil m’avait impressionné. Quelques années plus tard, nous sommes devenus amis en discutant avec passion autour de l’Algérie dans le cadre de Saint-Gervais. Je l’ai encouragé à écrire car c’est un grand dialoguiste.»

«J’ai ressenti le besoin de prendre position, de réagir à l’islamisme toujours plus délétère qui gangrène le monde, en particulier par le traitement qu’il réserve aux femmes»

Alors, tout en restant dans le dialogue au théâtre et dans la vie, Ahmed Belbachir suit sa propre route avec détermination. «J’ai passé mon temps à être un trait d’union entre mon père algérien et ma mère française. Mon père appartenait au FLN (Front de libération nationale). Nous avons dû quitter la France pendant la guerre d’Algérie, mais la révolution n’a pas tenu ses promesses. Mon père a été très affecté de devoir revenir en France, le pays de ses anciens ennemis colonisateurs. Il en est devenu violent.» Il y a peu, le comédien est retourné en Algérie avec sa fille pour comprendre comment ce pays musulman traverse les tumultes d’un monde épuisé. «Il y a quelque temps, j’ai ressenti le besoin de prendre position. J’ai écrit «Cinq dans tes yeux», ma dernière pièce, pour réagir à l’islamisme toujours plus délétère qui gangrène le monde, et en particulier par le traitement qu’il réserve aux femmes. La mort de ma mère a été un choc. Elle m’a ramené au temps où nous étions fusionnés. J’ai soudain compris que nous les hommes avons d’abord été des femmes.»

Une famille comme la troupe de Molière

Avec des aïeuls venant de Suisse, d’Autriche ou d’Italie et oscillant constamment entre deux cultures, Ahmed Belbachir a choisi de se construire la sienne propre très tôt. Il a 10 ans quand, en lisant le monologue de «L’Avare», Molière devient le héros auquel il s’identifie. «J’ai été pris d’un irrépressible désir de jouer, d’écrire et de mettre en scène. Au départ, je voulais juste être comédien. Peu à peu, je me rapproche de mon idéal. J’écris, je mets en scène. Mon fils et ma fille sont devenus comédiens et leur mère est comédienne. Nous sommes une famille d’acteurs. Comme une troupe à l’ancienne. À l’instar de celle de Molière…»

Depuis sa sortie du Conservatoire en 1981, il n’a pas arrêté d’enchaîner les rôles, passant de personnage en personnage. De rêve en rêve. Quasi obsessionnelle, son exigence pour le jeu lui prend la tête au point d’oublier parfois qu’il y a une réalité hors du théâtre. Sa fille, Anne Budde, avec qui il est sur scène actuellement à La Grange de Dorigny, l’admet volontiers. «Sa vie, c’est le théâtre. J’admire cette passion qu’il m’a transmise sans m’y contraindre. Je me souviens que quand il travaillait un rôle ou une mise en scène, c’est la seule chose qui comptait. Cependant, il montait aussi des pièces avec des marionnettes. C’était sa façon de s’amuser avec moi comme nous le faisons encore aujourd’hui sur scène. Nous sommes très complices et jouons comme des gamins!»

