Dix-neuf pépites dans l’écrin de la Grange Sublime

Mascottes de la nouvelle saison du Théâtre du Jorat, sept poules prennent la pose sur l’affiche. «Castées dans la région», assure Michel Caspary, capitaine de l’écrin scénique de Mézières depuis neuf ans. L’image prête à sourire, mais elle dit tout de la mission de la Grange sublime: «Les arts de la scène au cœur du terroir.» La preuve, seize spectacles estampillés vaudois ou romands garnissent la cuvée 2020, sur un total de dix-neuf propositions, soit quatre de plus que cette année. «Nous avons réduit en 2019 le nombre de productions à cause d’un truc qui s’est passé du côté de Vevey», a malicieusement rappelé Michel Caspary mardi matin.

Comme de coutume, la Grange sublime invite sous ses charpentes boisées un joli panaché de propositions, naviguant dans des territoires intimistes ou flamboyants, oniriques ou pétillants. Un peu en retrait cette année, le théâtre pur et dur tiendra sa revanche. Avec des classiques, comme «Lorenzaccio» de Musset, dans une version chorégraphiée signée Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault (3 mai), «La Locandiera, quasi comme», ou Goldoni revisité par Brigitte Rosset et Christian Scheidt (28-29 mai), et «Le songe d’une nuit d’été» de Shakespeare, rêvé par Joan Mompart (11 juin). Les textes contemporains se hisseront eux aussi parmi les propositions alléchantes, dont le loufoque «Théâtre sans animaux» de Jean-Michel Ribes, mis en scène par Sylvain Ferron (7 mai). Le théâtre s’habillera également de notes de musique: dans «Les clochards célestes, cabaret Rebetiko», Benjamin Knobil et Francesco Biamonte (10 sept.) invitent à découvrir les sonorités méconnues du Rebetiko (10 sept.).

Intimiste, la chanson emmènera le public dans des univers poétiques. Maria de la Paz rendra hommage à Lhasa de Sela dans un set chargé d’émotion (10 mai), Nicolas Fraissinet aura «Des étoiles dans les yeux» (20 mai) et Pascal Schopfer fera «Des tours autour de Nougaro» (14 juin). L’opéra fera également une incursion au Jorat avec un «Nabucco» saisissant, dirigé par Ferran Gili-Millera (25-28 juin). Au chapitre danse, la New Zeland Dance Company dévoilera une partition puissante inspirée des Maoris dans «Time» (26 avr.) et le Ballet Béjart concluera la saison avec une carte blanche (2-4 oct.).

Les nuages semblent s’être dispersés après avoir plané sur la Grange sublime. Il y a une année, le Conseil de fondation démissionnait avec fracas, fâché que son ambitieux projet de rénovation du théâtre ait été rejeté. Une nouvelle équipe a remis l’ouvrage sur le métier. «L’Office fédéral de la culture et le Service monuments et sites du canton de Vaud ont validé le nouveau projet, souligne Christian Ramuz, président. Mais il nous faudra encore en assurer le financement, estimé à environ 8 ou 9 millions.»

www.theatredujorat.ch