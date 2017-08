Du «Fric», des vedettes, des pépites dansées… L’Octogone brillera de mille feux

Nouveau site Internet, ribambelle de vedettes parisiennes, première salve (du 6 au 18 fév.) du Fric, la nouvelle création avec laquelle Kucholl et Veillon devraient provoquer un nouveau raz de marée humoristique. A l’Octogone, la prochaine saison excite la curiosité.

En matière de danse, bien entendu, puisque le théâtre pulliéran défriche et donne souvent le ton dans cette discipline. L’art chorégraphique pourra ainsi compter sur la venue de la Cie Hervé Koubi, de l’Espagnole Sol Picó et celle du Ballet Royal du Cambodge.

Côté nouvelles créations, il y a aura celle de la compagnie en résidence Linga, mais aussi le retour de la plus allumée des Coréennes, Eun-Me Ahn (Let me change your name). Et, fin septembre, c’est sa compatriote, Lausannoise d’adoption, YoungSoon Cho Jaquet, qui dévoilera Dokkaebi. En avril, place à Beytna (our home), un projet original du Libanais Omar Rajeh, avec création culinaire en direct.

Au rayon musique, les regards se tournent vers la soirée musicale suisse (le 9 déc., avec Le Roi Angus, Sandor, The Company of Men, Lary Pec). Et côté théâtre, l’Octogone devrait sans souci faire le plein grâce à Petits crimes conjugaux (d’Eric-Emmanuel Schmitt), Vaille que vivre (Barbara) – hommage à la chanteuse par Juliette Binoche –, le bergmanien Scènes de la vie conjugale (avec Laetitia Casta), Moi, Moi & François B. (avec Berléand), Darius (avec Clémentine Célarié), Edmond (d’Alexis Michalik), Cuisine et dépendances (de Jaoui-Bacri) et la reprise de l’intense et puissant Mon traître, créé à Vidy en 2013. (24 heures)