François Gremaud auréolé pour ses pièces absurdes mais si humaines

Au bout du fil, il peine encore à y croire. Le comédien et metteur en scène lausannois François Gremaud, fondateur de la 2b company, reçoit l'un des cinq Prix suisses du théâtre. Cette récompense auréole ses créations ludiques, qui jouent sur l'absurde pour mieux révéler les petites failles humaines. Au sein de sa compagnie ou du collectif Gremaud/Gurtner/Bovay, il dissèque nos petits travers avec tendresse et humour.

Le mois dernier encore, le collectif qu'il forme avec Michèle Gurtner et Tiphanie Bovay-Klameth irradiait de drôlerie dans «Pièce», spectacle imaginé autour de la création d'une... pièce, au festival Programme Commun, au Théâtre de Vidy. Le trio tisse ses partitions scéniques autour de petites communautés réunies autour d'une même passion: la poterie dans «Les potiers», le chant dans «Chorale» (avec Laetitia Dosch) ou la peinture dans «Vernissage».

Les créations de François Gremaud ont également tapé dans l’œil de la Sélection suisse en Avignon. À l'affiche cet été, «Phèdre!» met en scène un comédien (l'excellent Romain Daroles) racontant sa passion pour le texte de Racine (Collection Lambert, du 11 au 21 juillet). En 2016, il y présentait sa fameuse «Conférence de choses». Dans ce solo à tiroirs, Pierre Mifsud tisse des liens loufoques entre les sujets, passant de Descartes au bonbon Haribo.

On l'attrape au téléphone entre deux sessions de répétitions au Théâtre de Vidy, où il mitonne une création pour la saison 2020-2021.

Vous semblez ému par cette récompense... Que représente-t-elle pour vous?

Oui, je suis très flatté, ému, honoré. Je suis presque gêné, je me suis dit qu'ils s'étaient peut-être trompés de nom (rires).

Comment décririez-vous votre univers artistique?

Je porte mon attention aux petits détails, aux petits accidents de nos vies. Je me sens comme un proche parent de Zouc, qui s'intéresse aux personnes du quotidien, ou des plasticiens Peter Fischli et David Weiss, qui travaillent sur des matériaux très simples. Je me reconnais aussi dans le travail de Christophe Marthaler, qui capte des situations considérées comme dérisoires. Il y a, je crois, une forme d'humilité helvétique, qui met l'accent sur les petites gens et les petites histoires plutôt que sur les grands destins et les grandes figures. Et j'espère apporter un peu de joie au théâtre!

Pouvez-vous nous dévoiler le contenu du spectacle que vous préparez en ce moment?

Je souhaite réaliser une trilogie autour de trois figures féminines tragiques des arts vivants. Après «Phèdre!», je crée un spectacle autour du célèbre ballet «Giselle», avec la danseuse néerlandaise Samantha van Wissen. Elle est extraordinaire, d'ailleurs j'ai de la peine à croire que je travaille avec elle! Quant au troisième volet, il sera consacré à «Carmen».

(24 Heures)