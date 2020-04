François Gremaud, la joie comme pulsion de vie et de théâtre

Confiné dans son chalet d’alpage valaisan, François Gremaud goûte au bonheur tout simple. Devant son écran, le metteur en scène et comédien nous parle de cette orchidée sauvage qui a poussé dans son jardin comme d’un trésor. L’art de s’émerveiller des petites choses, la joie qui en jaillit irriguent les créations du fondateur de la 2b company. Après le succès retentissant de «Phèdre!» et l’effervescence avignonnaise de l’été dernier, le Lausannois de 45 ans profite du confinement pour écrire au calme. Pour distiller un peu de gaieté en ces temps troublés, François Gremaud, chantre de la joie, a mis en ligne une de ses pièces phares, la très ludique «Conférence de choses», interprétée par Pierre Mifsud.

Vous êtes le premier artiste romand à avoir mis un spectacle en ligne. Comment l’idée vous est-elle venue?



Elle m’est venue très vite quand tout s’est arrêté, que les théâtres ont fermé. Ce n’était pas plus réfléchi que cela: on s’est dit que ce serait sympa de mettre à disposition l’intégrale des huit heures de la «Conférence des choses», pour que le public puisse y jeter un œil de temps en temps. On a pensé que ce serait une façon ludique et joyeuse, pour les spectateurs, de s’occuper, et d’autoriser un peu de joie théâtrale à circuler dans cette période.

La notion de joie irrigue votre travail d’artiste. Comment s’est-elle imposée à vous?



C’est une façon de voir le monde et la vie qui m’a toujours habité. La première fois que je l’ai vue mise en mots, et que cela m’a sauté aux yeux, c’est en lisant le philosophe Clément Rosset, en particulier son livre «La force majeure». Pour lui, la force majeure, c’est la joie. Elle a ceci de supérieur au tragique qu’elle peut contenir tout le tragique de l’existence. Il ne parle pas uniquement de la joie comme d’un sentiment léger: c’est une puissance de vie qui nous anime, mais qui est une manière d’admettre le réel. C’est une façon d’être profondément ému et mû par la vie. Je me suis reconnu dans ce discours, car je peux être émerveillé par les gens, le fait même d’être vivant et de voir que chacune des choses qui composent notre existence est d’autant plus rare et belle qu’elles sont amenées à disparaître. Cette notion est aussi présente chez Nietzsche, notamment dans «Le gai savoir». Lorsqu’il parle d’amor fati, du fait d’aimer notre destin, il dit quelque chose qui m’est très cher: il veut apprendre à voir toujours plus, dans la nécessité des choses, ce qu’il y a de beau. Nietzsche dit alors: «Je serai de ceux qui embellissent les choses.» Et je crois que, très modestement, j’essaie d’être à la hauteur de cet adage et d’essayer, moi aussi, de faire partie de ceux qui embellissent les choses.

Comment la joie s’immisce-t-elle dans vos spectacles?



Ce n’est pas un choix préalable où je me dirais: «Je vais faire quelque chose de joyeux.» Ce qui guide ma pratique du théâtre, c’est qu’il doit y avoir une nécessité au départ. Le fait même que cette nécessité m’occupe implique que j’y trouve une joie à mettre en forme cette nécessité. Parfois, j’essaie de réfléchir à cette question. Je me demande si je fais exprès de créer des objets ludiques et joyeux. Mais je crois qu’ils le sont parce qu’une forme de joie me fait me pencher sur tel ou tel sujet.

Quels sont ces sujets que vous essayez de mettre en partage?



Clément Rosset a une très jolie façon de parler du réel avec une analogie que j’aime beaucoup: quand un ivrogne regarde une fleur, il ne s’émerveille pas devant l’idée de la fleur mais devant cette fleur-là. C’est une manière de dire que la personne ivre a accès à l’unicité de chaque chose. À partir du moment où l’on en a conscience, cela donne une valeur à chaque chose. Ce que j’essaie de mettre en partage, c’est cette singularité des choses. C’est une manière de dire: c’est précieux, il y a donc des raisons de nous mobiliser joyeusement pour rendre la vie un peu plus belle.

En cela, votre théâtre est-il politique?



Parfois on pense que ce que je fais n’est pas directement politique, et il est vrai que je ne sais pas donner de grandes vérités sur le monde. Mais je crois que la façon que j’ai d’être politique, c’est d’essayer de donner de l’énergie pour changer les choses. En ce sens, je pense que «Conférence de choses» est un spectacle qui parle du monde, en disant que tout ce qui le compose est tellement exceptionnel que, peut-être, cela nous donnera des raisons de lutter pour aller vers le mieux. La pièce nous dit que nous avons des milliards de raisons de nous émerveiller, et que ces raisons ne nécessitent pas des quantités foisonnantes d’objets. Il suffit d’êtres humains rassemblés dans un endroit, et déjà le plaisir de la joie et de l’émerveillement existe. Le théâtre a cela d’extraordinaire: de la joie pure passe, sans nécessiter une multitude d’objets connectés. Il demande juste des gens rassemblés. La magie du théâtre, c’est aussi de nous rappeler que les choses qui ont énormément de valeur ne coûtent pas forcément très cher.

Comment la joie continue-t-elle de vous accompagner au temps du coronavirus?



Elle m’accompagne de plusieurs façons. Je me rends compte, avec beaucoup d’humilité, de mes privilèges: j’ai la chance infinie de vivre dans un coin du monde où ça va bien, je suis en bonne santé, etc. La joie existe aussi dans ces images de ces endroits où la nature semble reprendre ses droits, même si l’on sait que c’est éphémère. Ces images me réjouissent car j’ai l’espoir qu’elles seront des étapes, et qu’après nous n’aurons plus envie de voir des paquebots géants à Venise et ces ciels tricotés de lignes d’avion. J’ai la chance d’être en montagne ces jours. Voir ce ciel limpide, c’est d’une beauté folle! Ces images-là ont le pouvoir d’être fondatrices pour créer un autre monde. Ce qui me met en joie, c’est la potentialité qu’il y a dans ce moment-là. C’est à nous de choisir quel monde on veut. Est-ce qu’on va accepter de faire avec moins et plus humainement, ou va-t-on repartir comme en 40 et courir à la catastrophe? Ce choix nous est offert, et je trouve cela très joyeux.