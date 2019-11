Homme ou animal? Procès sur fond de spécisme au 2.21

Londres, 1960. L’affaire ébranle la cour de justice d’Old Bailey. Douglas Templemore comparaît pour le meurtre de son enfant, né d’une insémination artificielle avec une femelle tropi – une espèce intermédiaire entre l’homme et le singe récemment découverte. Des experts se succèdent à la barre pour déterminer si les Tropis forment un peuple ou un groupe d’animaux. L’enjeu? L’accusé encourt la peine capitale si son rejeton est considéré comme un être humain.

Au 2.21, à Lausanne, Dylan Ferreux signe la mise en scène de «Tropi or not Tropi», fable aux résonances actuelles adaptée du roman «Les animaux dénaturés» de l’écrivain français Vercors. Après «Pourquoi j’ai mangé mon père», le Collectif Berzerk poursuit son exploration de l’odyssée de l’espèce humaine dans cette «comédie zoologique» portée par seize comédiens et un musicien. Dans son costume de gorille, perché dans son arbre, Jonathan Diggelmann ponctue ce procès théâtral de respirations sonores et poétiques en reprenant des standards des années 60.

«La pièce parle de la manière dont l’homme s’est affranchi de son animalité pour s’élever au rang de Dieu, de sa soif d’infini, de sa transgression des limites», souligne Dylan Ferreux. Tous les arguments soutenus par les personnages ont été passés au crible par un expert du Musée de zoologie de Lausanne, partenaire du spectacle. D’ailleurs, pour prolonger ce lien scientifique, une visite de l’exposition «Disparus!» sera proposée aux spectateurs en préambule des représentations du 29 novembre et du 6 décembre.

Lausanne, 2.21

Du 26 nov. au 15 déc.

Rens. 021 311 65 14

www.theatre221.ch