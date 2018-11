James Thierrée retrouve le génial «Raoul»

Jusqu’en décembre 2020, les spectacles du Théâtre de Carouge se donnent dans un bâtiment tout blanc, posté entre le boulevard des Promenades et le futur quartier du PAV (Praille-Acacias-Vernets). Sur sa façade, on peut lire en grandes lettres La Cuisine, appellation provisoire de l’institution dirigée par Jean Liermier. L’adresse est 2, rue Baylon, du nom de la famille qui donna leur renommée aux faïences de Carouge au début du XIXe siècle.

Le directeur de l’institution genevoise aime bien cette coïncidence: «Les Baylon faisaient, paraît-il, venir de loin des spécialistes pour améliorer leurs techniques de fabrication. C’est un peu ce que nous faisons pour assurer une qualité constante à nos saisons théâtrales. Les artisans du spectacle de James Thierrée sont de cette trempe. J’avais vraiment envie que cet artiste fasse l’ouverture de la nouvelle salle avec «Raoul». Il avait prévu de supprimer cette pièce du répertoire de sa compagnie, mais pour Carouge, il a accepté d’en prolonger l’existence. Il a même été d’accord de donner plusieurs représentations, ce qui ne va pas de soi vu l’engagement physique important que ça lui demande. Je lui en suis très reconnaissant.»

Rapport scène-salle idéal

Créé en France en 2009 par James Thierrée pour sa Cie du Hanneton, «Raoul» tire le meilleur parti du vaste plateau de La Cuisine. «Le deuxième plus grand de Genève en superficie, après celui du Grand Théâtre», précise Jean Liermier, pas peu fier de son bâtiment construit selon les plans du bureau carougeois d’architectes De Planta & Associés. «Il y a un rapport scène-salle idéal, plusieurs professionnels du spectacle l’ont déjà remarqué. On a creusé la parcelle de manière à placer les trois premiers rangs en contrebas du plateau, ce qui fait que le haut du gradin de 540 places n’est pas trop haut. Ainsi les comédiens peuvent-ils apercevoir l’ensemble du public sans lever le nez comme c’était le cas dans la salle du Théâtre de Carouge, en démolition.»

Cette semaine, le public de la première représentation donnée dans le théâtre provisoire de la rue Baylon a applaudi chaleureusement James Thierrée. Cela au terme d’une heure quarante de rêve éveillé dans de moelleux fauteuils numérotés. «Un effet de surprise plutôt réussi, alors qu’on pense trouver dans la salle un style disons industriel, suggéré par l’allure générale du bâtiment, commente Jean Liermier. «Vous êtes bien dans un théâtre», semblent dire ces fauteuils rouges!»

Une douce fantasmagorie

Un théâtre rempli de sortilèges et d’illusions habilement mis en scène par Thierrée et son équipe. Raconter «Raoul»? Impossible. Cette fantasmagorie n’a ni queue ni tête ou, justement, elle a la queue d’étranges créatures marines actionnées manuellement et la belle tête quadragénaire de James Thierrée et de son double énigmatique. Ces deux personnages se cherchent sans se trouver, sauf le temps d’un court pugilat dans un rideau, l’un restant seul en scène et faisant douter sérieusement du passage du second.

C’est tout cela «Raoul», et bien d’autres émerveillements, comme l’arrivée d’un éléphant grandeur nature, léger comme la laine dont il semble fait. Il se couche et s’endort à côté de Thierrée, blottis l’un contre l’autre comme un enfant et sa peluche géante. Corps et souplesse de danseur aident le comédien à s’accommoder de toutes les situations, à terre comme dans les airs, où il vole avec la complicité de garçons et filles de piste bien rodés. La musique l’emporte vers des altitudes d’où il finit par ne pas redescendre. Sauf pour les saluts.

Lieu de représentation mais aussi de création, avec loges en suffisance, espaces de travail et restaurant – c’est bien le moins pour La Cuisine – le théâtre provisoire de Carouge est parti pour une belle carrière à suivre avec appétit!

(24 heures)