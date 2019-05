«Je ne crois pas avoir beaucoup changé Vidy»

Vincent Baudriller aime dépeindre cette scène qui résume à elle seule son projet à Vidy. À l’issue d’une représentation, des spectateurs de tous âges se réunissent autour d’une table à la Kantina, le foyer du théâtre lausannois, et se mettent à échanger sur la pièce. À la barre depuis cinq ans, le timonier du théâtre au bord de l’eau a imprimé sa patte. Quitte à déranger une partie du public.

En dépit des critiques, dont la polémique lancée il y a deux ans en réaction à la ligne artistique résolument contemporaine portée par son directeur, Vidy s’est hissé au rang des institutions phares en Europe. Une constellation d’artistes suisses et romands s’alignent aux côtés des astres de la création internationale tels que Romeo Castellucci ou Thomas Ostermeier. En cette fin de saison qu’il considère comme celle de la maturité, Vincent Baudriller brandit fièrement les 85% de fréquentation et le carton de la formule d’«abonnement général».

Quel regard portez-vous sur vos cinq ans à Vidy?

Je suis arrivé à Vidy dans l’idée de penser ce lieu comme un carrefour où se croisent la diversité cultu­relle et différents regards sur le monde; comme un théâtre à la fois ancré à Lausanne, en Suisse romande, et ouvert sur le monde. J’ai le sentiment que le projet est arrivé à maturité cette saison. Nous avons produit plusieurs spectacles qui ont connu un immense succès, comme «Les idoles» de Christophe Honoré (sacré aux Molières) et «Retour à Reims» de Thomas Ostermeier. Je pense aussi aux «Italiens» de Massimo Furlan – pièce qui s’inscrit dans l’histoire de Vidy puisqu’elle raconte l’histoire des retraités émigrés qui jouent aux cartes à la Kantina.

On vous a reproché de défendre une ligne trop contemporaine. Comment l’avez-vous vécu?

Je ne me retrouve pas dans ce genre de batailles. Je travaille dans l’idée de susciter la curiosité du spectateur, de l’inviter à découvrir des formes, des esthétiques qu’il ne connaissait pas jusqu’alors. Il se peut que cela n’ait pas été très bien compris au début, ou que je l’aie mal raconté. J’ai trouvé dommage que certains réduisent Vidy à une chapelle repliée sur elle-même. Pour moi, c’est tout le contraire! On peut entrer par plusieurs portes dans ce théâtre: un artiste, un texte, une forme. Au final, je ne crois pas avoir beaucoup changé le Théâtre de Vidy.

Vous pensez donc vous inscrire dans la lignée de vos prédécesseurs?

Oui. René Gonzales avait déjà programmé du nouveau cirque et des artistes contemporains. Et quand j’invite Vincent Macaigne, nous sommes dans la même dimension énergique que la révolution esthétique menée par Matthias Lang­hoff. Je me retrouve aussi dans la démarche de Charles Apothéloz quand je programme des œuvres politiques. Il a fait de Vidy un lieu de débat public.

Il vous a aussi été reproché de ne pas mettre assez en lumière la scène locale…

Dans l’idée que Vidy est un carrefour, j’ai accompagné le travail d’artistes romands dès mon arrivée. Une relation s’est construite sur la durée, de projet en projet, avec Massimo Furlan, Émilie Charriot, Yasmine Hugonnet, François Gremaud (ndlr: lauréat de l’un des Prix suisses du théâtre 2019) ou Guillaume Béguin. Je suis également attentif aux nouvelles générations, notamment via le projet Newcomers, qui invite de jeunes artistes à reprendre leur projet de fin d’étude.

Au-delà des artistes que vous accueillez, comment ancrez-vous concrètement Vidy dans le territoire romand?

Nous avons multiplié les collaborations avec des théâtres, notamment en mettant en place des navettes pour permettre aux spectateurs de circuler. Le festival Programme Commun, créé en 2015 avec l’Arsenic et les Printemps de Sévelin, s’inscrit dans le même ordre d’idées. Nous collaborons aussi avec d’autres institutions cultu­relles lausannoises et vaudoises, dont le MCBA, la Cinémathèque, la Fondation Michalski ou la Collection de l’art brut.

Vous avez aussi invité des artistes peu connus ici à franchir la barrière de rösti. Avec quel succès?

Nous avons fait découvrir Thom Luz (ndlr: lui aussi lauréat d’un des Prix suisses du théâtre 2019) en Suisse romande, par exemple. Nous avons invité de grands artistes tels que Milo Rau, Christoph Marthaler et Stefan Kaegi, qui rencontrent un grand succès en Suisse romande. Sans oublier de jeunes artistes comme Tabea Martin, Alexandra Bachzetsis ou Daniel Hellmann. La scène alémanique est très riche.

De gros travaux attendent le théâtre. Comment vont-ils se dérouler?

Après la construction du Pavillon (ndlr: structure de bois abritant 250 places, inaugurée en 2017) , nous allons mener un grand chantier, porté par la Ville de Lausanne, de rénovation de la salle Charles Apothéloz et de création d’une salle de répétition. Le tout se fera dans le respect de l’architecture de Max Bill, qui avait construit ce théâtre pour l’Expo 64. Alors que Genève bâtit deux nouveaux théâtres, ce projet se place dans la lignée de ce que je défends à Vidy, à savoir inscrire ce théâtre dans son histoire, dans le temps présent, mais aussi dans le futur. (24 heures)