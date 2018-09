«Je suis une maman mais aussi une grande amoureuse»

En plein marathon, entre le tournage d’un film et de nombreuses répétitions, Clémentine Célarié a pris le temps de répondre à quelques questions au téléphone, avec gentillesse, pertinence et sensibilité. Du 21 au 23 septembre, l’actrice française va illuminer les planches de l’Espace culturel des Terreaux, à Lausanne, en interprétant Francesca, la célèbre amoureuse du best-seller de Robert James Waller «Sur la route de Madison», au côté d’Aurélien Recoing, son amant, et de Gérald Cesbron, son mari. Mise en scène par Anne Bouvier et Dominique Guillo, cette histoire, tragique, raconte un amour impossible, ou quand il faut se contenter du seul souvenir d’une rencontre pour le reste de sa vie.

C’est surtout le film joué par Clint Eastwood et Meryl Streep qui a rendu célèbre «Sur la route de Madison». Était-ce un défi de faire oublier ce couple mythique?

J’adore ce film, mais je n’ai jamais pensé comme ça. Il est pour moi comme un professeur. C’est comme si Meryl Streep m’avait légué une leçon. Francesca, c’est quelqu’un qu’il faut réinventer. En 1965, il y avait un sens très fort de la convention sociale chez les femmes. Francesca ne peut pas partir et décide de vivre un amour, malgré l’absence. C’est ça qui est beau, ce déchirement entre son cœur et son ancrage physique, son pays, sa maison, son mari, ses enfants. Elle en souffre énormément. Je trouve génial. Mais c’est atroce! Il y a des moments très forts, des scènes d’amour et de déchirements magnifiques à incarner. Ces thèmes m’attirent beaucoup. C’est comme une tragédie, c’est très riche, c’est génial à jouer et à vivre.

Vous avez d’ailleurs dit que c’est l’un des plus beaux rôles de votre vie?

Oui. Et c’est précisément ce que j’en attends. Je dirais même que c’est peut-être la plus belle histoire d’amour que j’ai vécue. J’ai besoin de donner beaucoup, des sentiments, de l’amour, des émotions. À un moment, Francesca, elle est dans ma peau. Je me suis jetée dedans complètement. Je me la suis totalement appropriée. Mais ce n’était pas trop difficile.

Il est vrai que le personnage de Francesca vous va comme un gant…

Quand j’ai fait Darius, on m’a dit: «Ce personnage, on dirait que c’est vous.» Tant mieux si on me le dit! Mais je ne suis pas Francesca, je ne sais pas si je ferais comme elle. Je suis une maman mais aussi une grande amoureuse. Et dans ma vie, moi, j’ai quitté. Si j’ai choisi cette pièce et d’incarner ce personnage, ce n’est pas parce qu’il me va comme un gant, mais parce que j’ai envie de ressentir ce genre de choses. Le théâtre me permet pendant une heure et demie de vivre une histoire exceptionnelle, de me projeter à corps perdu et d’en sortir indemne.

Vous arrivez justement à décrocher? À ne pas être trop bouleversée?

Je suis dépassée par l’histoire, je donne et je pleure beaucoup. Il faut que ce soit fulgurant, il faut y aller. Mais je ne suis pas fatiguée! Un peu dézinguée oui, mais aussi libérée. Ça me fait du bien de pouvoir vivre et partager des émotions aussi fortes. Pour moi, l’art est essentiel, primordial, je veux lui donner tout mon cœur, pour que les gens viennent avec nous, pour les embarquer, dans l’Ohio, dans le cœur de Francesca et dans celui de Robert.

(24 heures)

